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Спекотне літо може знищити врожай: що буде за найгіршого сценарію

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Автор
Pixabay Новина оновлена 26 червня 2025, 16:45

Зерно може повністю зіпсуватися через погоду

Через спеку та низьку вологість зерно може обсипатися, а його якість знизитися аж до того, що воно стане непридатним для використання в харчових продуктах.

Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Треба встигнути: у Гідрометцентрі пояснили, що чекає на врожай цього літа"

Він наголосив, що погода — ключовий фактор. Річ у тім, що в суху та спекотну погоду жнива минають швидко. Але це не завжди на краще: зерно може обсипатися, а врожай — втратити у вазі та якості.

За словами Постриганя, у гірших сценаріях такі умови призводять до того, що через спекотні температури зерно стає непридатним для харчового споживання.

Яку погоду обіцяють синоптики

Згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", в Україні продовжуватиме триматися спекотна, але мінлива погода. Наприклад, 29 червня спека змішається з невеликими дощами по всій країні, а вже 30 червня буде сухо і стовпчики термометрів поповзуть ще вище.

Мапа погоди 29 червня 2025 Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 29 червня 2025 року.
Карта погоди 30 червня 2025 Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, жнива в Україні у 2025 році почнуться раніше, ніж зазвичай. Причиною цього стали аномальні погодні умови. Весна та початок літа 2025 року змістили звичні аграрні календарі, змусивши фермерів уже у червні виходити в поля.

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