Спекотне літо може знищити врожай: що буде за найгіршого сценарію
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Зерно може повністю зіпсуватися через погоду
Через спеку та низьку вологість зерно може обсипатися, а його якість знизитися аж до того, що воно стане непридатним для використання в харчових продуктах.
Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Треба встигнути: у Гідрометцентрі пояснили, що чекає на врожай цього літа"
Він наголосив, що погода — ключовий фактор. Річ у тім, що в суху та спекотну погоду жнива минають швидко. Але це не завжди на краще: зерно може обсипатися, а врожай — втратити у вазі та якості.
За словами Постриганя, у гірших сценаріях такі умови призводять до того, що через спекотні температури зерно стає непридатним для харчового споживання.
Яку погоду обіцяють синоптики
Згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", в Україні продовжуватиме триматися спекотна, але мінлива погода. Наприклад, 29 червня спека змішається з невеликими дощами по всій країні, а вже 30 червня буде сухо і стовпчики термометрів поповзуть ще вище.
Нагадаємо, жнива в Україні у 2025 році почнуться раніше, ніж зазвичай. Причиною цього стали аномальні погодні умови. Весна та початок літа 2025 року змістили звичні аграрні календарі, змусивши фермерів уже у червні виходити в поля.