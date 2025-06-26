Спекотне літо може знищити врожай: що буде за найгіршого сценарію

Зерно може повністю зіпсуватися через погоду

Через спеку та низьку вологість зерно може обсипатися, а його якість знизитися аж до того, що воно стане непридатним для використання в харчових продуктах.

Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Він наголосив, що погода — ключовий фактор. Річ у тім, що в суху та спекотну погоду жнива минають швидко. Але це не завжди на краще: зерно може обсипатися, а врожай — втратити у вазі та якості.

За словами Постриганя, у гірших сценаріях такі умови призводять до того, що через спекотні температури зерно стає непридатним для харчового споживання.

Яку погоду обіцяють синоптики

Згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", в Україні продовжуватиме триматися спекотна, але мінлива погода. Наприклад, 29 червня спека змішається з невеликими дощами по всій країні, а вже 30 червня буде сухо і стовпчики термометрів поповзуть ще вище.

Прогноз погоди на 29 червня 2025 року.

Прогноз погоди на 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, жнива в Україні у 2025 році почнуться раніше, ніж зазвичай. Причиною цього стали аномальні погодні умови. Весна та початок літа 2025 року змістили звичні аграрні календарі, змусивши фермерів уже у червні виходити в поля.