Ніч, яка запам’ятається українцям: 1 липня відкриється космічна скарбниця

Любителі астрономії отримають унікальну можливість спостерігати одне з найвражаючих явищ нічного неба

1 липня 2025 року стане особливою датою для всіх, хто захоплюється красою космосу. Кулясте скупчення Мессьє 22 (M22) досягне своєї найвищої точки на небі близько півночі за місцевим часом, створивши ідеальні умови для спостереження цього космічного дива.

Про це повідомляє nationalgeographic. "Телеграф" розповість детальніше, що це таке

Що таке кулясте скупчення M22?

Мессьє 22 — це справжня зоряна скарбниця, розташована в сузір'ї Стрільця на відстані приблизно 10 000 світлових років від Землі. Це одне з найяскравіших та найближчих кулястих скупчень, доступних для спостереження з нашої планети.

Уявіть собі величезну сферу, всередині якої щільно упаковано від 500 000 до мільйона зірок! Діаметр цього космічного утворення сягає близько 50 світлових років. Зірки в M22 — це справжні старожили Всесвіту, їхній вік оцінюється в 12-13 мільярдів років, що робить їх майже ровесниками самого космосу.

Чому кулясті скупчення такі унікальні?

Кулясті скупчення — це одні з найдавніших об'єктів у нашій Галактиці. Вони сформувалися на зорі існування Чумацького Шляху і збереглися практично незмінними протягом мільярдів років. M22 належить до так званого "гало" нашої Галактики — сферичної області навколо галактичного диска.

Особливістю M22 є його надзвичайна щільність. У центрі скупчення зірки розташовані настільки близько одна до одної, що відстань між ними може становити лише кілька світлових тижнів — це в тисячі разів менше, ніж відстань від Сонця до найближчої зірки.

Як спостерігати M22?

Неозброєним оком: Під темним небом, подалі від міського світлового забруднення, M22 виглядає як слабка туманна пляма розміром приблизно з повний Місяць.

Під темним небом, подалі від міського світлового забруднення, M22 виглядає як слабка туманна пляма розміром приблизно з повний Місяць. З біноклем: Навіть простий бінокль 7x50 або 10x50 значно покращить вигляд скупчення, показавши його округлу форму та збільшивши яскравість.

Навіть простий бінокль 7x50 або 10x50 значно покращить вигляд скупчення, показавши його округлу форму та збільшивши яскравість. З телескопом: Невеликий телескоп з діаметром об'єктива від 10 см розкриє справжню красу M22. Ви побачите тисячі індивідуальних зірок, що мерехтять як діаманти на чорному оксамиті космосу. Центральна частина виглядатиме особливо щільною та яскравою.

Найкращі умови для спостереження

1 липня M22 досягне найвищої точки на небі (зеніту) близько півночі за місцевим часом. Це особливо вигідно для спостерігачів, які знаходяться на південь від 46° північної широти, оскільки скупчення розташоване в південній частині неба.

Для жителів України найкращий час спостереження — з 23:00 до 2:00 ночі, коли M22 буде найвище над горизонтом у напрямку півдня.

Раніше "Телеграф" писав, що 27 червня в небі можна буде побачити падаючі зорі — зорепад Боотіди. Але окрім них є кілька відомих сузір'їв, які можна побачити над Україною в червні навіть неозброєним оком.