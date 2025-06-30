Одна з найвпливовіших жінок України: як виглядає єдина донька Кучми Олена Пінчук

Вона одружена з олігархом Віктором Пінчуком

Олена Пінчук – відома в Україні меценатка, голова Наглядової ради медіахолдингу StarLightMedia та засновниця "Фонду Олени Пінчук". А ще єдина донька екс-президента України Леоніда Кучми та олігарха Віктора Пінчука.

"Телеграф" розповість, що відомо і як зараз виглядає одна із найвпливовіших жінок України Олена Пінчук.

Олена Пінчук — що про неї відомо

Олена Пінчук народилася в Дніпропетровську, в сім’ї другого президента України Леоніда Кучми та його дружини 3 грудня 1970 року, зараз їй 54 роки. Вона закінчила економічний факультет Дніпровського університету і близько року працювала в економічному департаменті "Приватбанку". Після цього близько 10 років будувала кар'єру в компанії мобільного оператора "Київстар", будучи там заступником директора маркетингового відділу.

Перший шлюб єдиної дочки Кучми Олени з ексголовою компанії "Чорноморнафтогаз" Ігорем Франчуком закінчився 1997 року. У цьому союзі у 1991 році народився син Роман. Другий шлюб Олени з мільярдером Віктором Пінчуком розпочався 2002 року і триває дотепер. У пари є дві дочки — Катерина (2003 року народження) та Вероніка (2011 року народження).

Віктор та Олена Пінчуки. Фото: Getty Images

Головною справою всього життя Олени Пінчук став її фонд "АНТИСНІД", який опікується боротьбою з поширенням ВІЛ/СНІДу. У 2017 році фонд розширив напрями роботи та змінив назву на "Фонд Олени Пінчук". А зараз, в умовах повномасштабної війни, фонд доньки Кучми займається також проектами, спрямованими на допомогу українським військовим.

Також Олена Пінчук є головою наглядової ради групи StarLightMedia. У 2009 році вона очолила телегрупу StarLightMedia — найбільшу медіагрупу України, створену 11 листопада 2009 року, що включає 6 телеканалів: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, ОЦЕ.

Відомо, що багато років поспіль Олена Пінчук входить до топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналів "Фокус" та "Новое Время". А 2010 року французька газета La Tribune навіть включила Олену Пінчук до списку "Жінки, які змінили світ".

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