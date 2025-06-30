Одна из самых влиятельных женщин Украины: как выглядит единственная дочь Кучмы Елена Пинчук

Она замужем за олигархом Виктором Пинчуком

Елена Пинчук — известная в Украине меценатка, глава Наблюдательного совета медиахолдинга StarLightMedia и основательница "Фонда Елены Пинчук". А еще единственная дочь экс-президента Украины Леонида Кучмы и олигарха Виктора Пинчука.

"Телеграф" расскажет, что известно и как сейчас выглядит одна из самых влиятельных женщин Украины Елена Пинчук.

Елена Пинчук — что о ней известно

Елена Пинчук родилась в Днепропетровске, в семье второго президента Украины Леонида Кучмы и его жены 3 декабря 1970 года, сейчас ей 54 года. Она окончила экономический факультет Днепровского университета и около года работала в экономическом департаменте "Приватбанка". После этого около 10 лет строила карьеру в компании мобильного оператора "Киевстар", будучи там замом директора маркетингового отдела.

Первый брак единственной дочери Кучмы Елены с экс-главой компании "Черноморнефтегаз" Игорем Франчуком закончился в 1997 году. В этом союзе в 1991 году родился сын Роман. Второй брак Елены с миллиардером Виктором Пинчуком начался в 2002 году и продолжается сейчас. У пары есть две дочери — Екатерина (2003 года рождения) и Вероника (2011 года рождения).

Виктор и Елена Пинчуки. Фото: Getty Images

Главным делом всей жизни Елены Пинчук стал ее фонд "АНТИСПИД", который занимается борьбой с распространением ВИЧ/СПИДа. В 2017 году фонд расширил направления работы и сменил название на "Фонд Елены Пинчук". А сейчас, в условиях полномасштабной войны фонд дочери Кучмы занимается также проектами, направленными на помощь украинским военным.

Также Елена Пинчук является главой наблюдательного совета группы StarLightMedia. В 2009 году она возглавила телегруппу StarLightMedia — крупнейшую медиагруппу Украины, созданную 11 ноября 2009 года, включающую 6 телеканалов: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, ОЦЭ.

Известно, что много лет подряд Елена Пинчук входит в топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журналов "Фокус" и "Новое Время". А в 2010 году французская газета La Tribune даже включила Елену Пинчук в список "Женщины, изменившие мир".

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