Втік слідом за Януковичем: де зараз ексгенпрокурор Пшонка, який став символом корупції в Україні

Його портрет в образі римського полководця Юлія Цезаря став мемом в Україні

Віктор Пшонка — колишній генеральний прокурор часів Януковича, який утік у 2014 році разом із експрезидентом. Після втечі активісти Революції Гідності зайшли до маєтку Пшонки і були збентежені розкішшю, в якій він жив. Там також був виявлений портрет Пшонки в образі Юлія Цезаря, який став символом корупції в Україні.

"Телеграф" розповість, що відомо про Віктора Пшонку, куди він втік і де зараз.

Віктор Пшонка — що про нього відомо

Віктор Пшонка – політик часів правління Віктора Януковича, який був генеральним прокурором України з 2010 до 2014 року. У ході розслідування проти нього розкрилося, що Пшонка вже багато років як громадянин Росії.

Відомо, що народився ексгенпрокурор 6 лютого 1954 року у селі Сергіївка Донецької області, зараз йому 71 рік. Після школи та служби у радянській армії Пшонка у 1975 році вступив до Харківського юридичного інституту. А вже 1980 року почав працювати слідчим у прокуратурі Краматорська. Із цього і почалася його кар’єра в правоохоронних органах, яка привела його до посади генерального прокурора.

У 2014 році Віктор Пшонка, як і Янукович, та інші "діячі", втік з України до Росії. Йому це вдалося через Донецький аеропорт, у якому трапилася сутичка з прикордонниками. Незабаром після втечі Пшонку, Януковича та екс-главу МВС Віталія Захарченка бачили разом в одному із московських ресторанів.

У тому ж 2014 році проти ексгенпрокурора було відкрито кримінальні справи за розтрату бюджетних коштів та причетність до вбивства українців на Євромайдані. Також проти нього та його сина ввів санкції Євросоюз, які Пшонка намагався зняти через суди.

У мережі також є інформація про особисте життя колишнього силовика. Начебто він розлучився зі своєю дружиною Ольгою після десятків років шлюбу і вже в Росії знайшов собі нову пасію — московську світську левицю Марію Лоренцо.

Ходили чутки, що Пшонка зустрів Марію Лоренцо на одній із московських вечірок. Вона з першого погляду вразила сивочолого експрокурора, оскільки була в костюмі співробітниці поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка Слава Камінська показала фото із Януковичем на Канарах. Як на знімку виглядає президент-утікач.