Покористувалися і забули: куди зникла учасниця РФ на Євробаченні Самойлова після провального виступу

Співачка в інвалідному візку провалилася на виступі і зникла з телеекранів після Євробачення

Юлія Самойлова — російська співачка та людина з інвалідністю. Вона була представницею Росії на Євробаченні 2018 року, проте провалила свій виступ, а після цього була забута у своїй країні.

Український блогер Денис Казанський нагадав у мережі історію Самойлової на фоні того, як у Швейцарії відбувається Євробачення 2025. За словами журналіста, історія співачки — дуже російська.

"Почалося Євробачення, і згадалося, як 7 років тому Росія вирішила відправити туди жінку в інвалідному візку. Спеціально, щоб коли вона програє, розповідати про жорстокість і безсердечність європейців. Пару місяців її показово жаліли і тягали по всіх каналах, а потім, коли все вляглося, миттєво забули і відтоді жодних публікацій у ЗМІ про неї немає. Дуже російська історія", — поділився думкою блогер.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зникла Юлія Самойлова, яка представляла Росію на Євробаченні у 2018 році. Як вона тепер виглядає та чим займається.

Юлія Самойлова — що про неї відомо

Про співачку Юлію Самойлову в Росії нічого не знали до того, як її почали просувати, як потенційну кандидатуру на участь у Євробаченні від РФ. Відомо, що дівчина народилася 7 квітня 1989 року в республіці Комі, зараз їй 36 років. Інвалідом вона стала після невдалого щеплення від поліомієліту, відтоді співачка була в інвалідному візку.

Дівчина має диплом психолога, але з дитинства виявляла інтерес до музики, брала уроки вокалу. Вперше їй дали шанс засвітитися на телебаченні у 2013 році — вона стала учасницею проекту Пугачової "Фактор А". На той час примадонна звернула увагу на дівчину-інваліда, але заявила, що поблажок не буде. У підсумку, Самойлова посіла друге місце на проекті.

У 2014 році Юлію запросили заспівати на урочистій церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор у Сочі. А у 2015 році вона відвідала з виступом окупований Росією Крим. Після цього вона потрапила до бази "Миротворець".

Участь Самойлової у Євробаченні

У 2016 року на конкурсі Євробачення перемогла українська співачка Джамала. Відповідно, конкурс наступного року проводився в Україні. Звичайно ж представниці Росії Юлії Самойловій заборонили в’їзд до нашої країни, а РФ взагалі не була представлена на Євробаченні 2017 року.

Проте вже 2018 року, коли Євробачення проходило у Лісабоні, Росія відправила туди Самойлову. До слова, відбір учасника в РФ проводив "Перший канал" у закритому режимі — не було жодних публічних слухань та голосувань.

Проте спроба викликати жалість, перемогти та привезти Євробачення до Росії не вдалася. Виступ Самойлової був настільки провальним, що РФ уперше навіть не потрапила до фіналу після виступу у другому півфіналі.

Куди зникла Самойлова після Євробачення?

Після провалу на Євробаченні 2018 доля Самойлової склалася, загалом, справедливо — її просто всі забули. Дівчина не змогла збудувати успішну музичну кар’єру та поповнити ряди своїх шанувальників. Вона зникла з усіх телеефірів, її перестали запрошувати на телешоу та музичні проекти.

Судячи зі сторінки Юлії в Instagram, вона продовжує час від часу виступати на якихось дрібних локальних заходах, проте велика сцена їй явно не світить. А нещодавно – у квітні 2025 року, Самойлову запросили на форум у республіці Комі, де була з візитом голова ради федерацій Валентина Матвієнко. Вони навіть кілька секунд поспілкувалися та обмінялися люб’язностями.

До речі, Юлія Самойлова, як видно на свіжих фото та відео в мережі, змінила зовнішність. Вона стала білявкою і, ймовірно, захоплюється "уколами краси".

Раніше "Телеграф" розповідав, як Вєрка Сердючка запалила на Євробаченні у 2007 році. Це був фурор, і вона стала справжньою іконою конкурсу.