Мобільний оператор може подати до суду, якщо ви це зробите: про що треба пам’ятати українцям

Про що не варто забувати, якщо користуєтеся Vodafone

Багато українських операторів мобільного зв’язку пропонують клієнтам оформити "довгострокові відносини" та перейти на контрактне обслуговування. У цьому випадку тарифи на користування послугами будуть більш вигідними та передбачуваними, проте якщо не прочитати положення договору уважно, то справа може закінчитися судом.

Як пояснили "Телеграфу" у технічній підтримці Vodafone, судовий розгляд може розпочатися, якщо забути про щомісячну оплату. При цьому борги можуть нарахувати, навіть якщо абонент номером не користується.

У Vodafone пояснюють, що плату за використання контрактного номера необхідно сплачувати щомісяця і це прописано у договорі про користування. Якщо людині необхідно призупинити обслуговування номера, то він може бути тимчасово "поставленим на паузу".

Якщо ж клієнт відмовляється платити за надані послуги або просто за це забув, то це буде приводом для оператора звернутися до суду та повернути гроші через виконавчі служби.

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