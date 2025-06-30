Мобільний оператор може подати до суду, якщо ви це зробите: про що треба пам’ятати українцям
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Про що не варто забувати, якщо користуєтеся Vodafone
Багато українських операторів мобільного зв’язку пропонують клієнтам оформити "довгострокові відносини" та перейти на контрактне обслуговування. У цьому випадку тарифи на користування послугами будуть більш вигідними та передбачуваними, проте якщо не прочитати положення договору уважно, то справа може закінчитися судом.
Як пояснили "Телеграфу" у технічній підтримці Vodafone, судовий розгляд може розпочатися, якщо забути про щомісячну оплату. При цьому борги можуть нарахувати, навіть якщо абонент номером не користується.
У Vodafone пояснюють, що плату за використання контрактного номера необхідно сплачувати щомісяця і це прописано у договорі про користування. Якщо людині необхідно призупинити обслуговування номера, то він може бути тимчасово "поставленим на паузу".
Якщо ж клієнт відмовляється платити за надані послуги або просто за це забув, то це буде приводом для оператора звернутися до суду та повернути гроші через виконавчі служби.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко перевірити залишок грошей та тарифних хвилин у різних українських операторів. Основні короткі коди слід пам’ятати всім.