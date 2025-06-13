Київстар заявив про тариф спеціально для людей старшого віку: які умови
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Під'єднати цей тариф можуть не всі українці
Не тільки тарифи для студентів, а й для пенсіонерів знову почали пропонувати оператори. Зокрема "Київстар" заявив про початок роботи тарифу Все разом Комфорт. Його створили під потреби людей старшого віку та людей з інвалідністю.
Він контрактний, його можуть увімкнути чинні контрактні абоненти чи ті, хто переходить з передплати. Вартість тарифу — 220 грн/місяць. За ці гроші можна отримати:
- безлімітні дзвінки в мережі,
- 100 хвилин на інші номери в Україні,
- включаючи міські,
- 10 Гб інтернету (8 Гб в роумінгу),
- 100 СМС повідомлень
- доступ до сервісів Держава в смартфоні, Київстар ТБ (Легкий) без доплат тощо.
В рамках "Держави в смартфоні", можна отримати доступ до бронювання квитків, Дії, Хелсі тощо. Також доступні "Знання без меж", де можна отримати доступ до навчальних додатків тощо.
В рамках тарифу можна підключити Суперсилу. Серед додаткових послуг — ще 100 хвилин на інші мережі та за кордон, гігабайти у роумінгу, необлікований доступ до соцмереж та месенджерів, а також перегляд відео.
Тариф доступний особам від 60 років та людям з інвалідністю І–III групи. В магазинах оператора мають допомогти з переходом.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко перевірити залишок грошей та тарифних хвилин у різних українських операторів. Основні короткі коди, які варто пам'ятати.