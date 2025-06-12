Не поспішайте телефонувати оператору. "Київстар" пояснив, чому перериває розмови

Є кілька причин

"Київстар" нерідко критикують його абоненти через високі тарифи, погану якість послуг тощо. Мобільний оператор пояснив, чому зв'язок переривається під час розмови та що робити в такому випадку.

На сайті "Київстар" пояснили, що існує кілька причин переривання зв'язку. Залежно від них оператор запропонував шляхи розв'язання проблеми.

Нестабільний рівень сигналу

Рівень сигналу може відрізнятися — в деяких місцях телефон "ловить" його погано, зв'язок може втрачатися, стається роз'єднання абонентів. Щоб уникнути цього треба обрати місце з максимальним рівнем сигналу. Важливо, щоб це зробили обидва співрозмовники.

Проблеми з SIM-картою

Проблема може бути у "сімці"

Зв'язок може перериватися через різноманітні проблеми з SIM-картою. Це може бути пошкодження або забруднення, збій в налаштуваннях смартфона. Щоб переконатися, що проблема не в ній, треба вставити "сімку" в інший телефон. Якщо розмови все одно перериваються, необхідно звернутися в один із магазинів "Київстар", щоб перевірити справність SIM-карти.

Оператор перериває дзвінок, щоб абоненти не втрачали гроші

Інколи абоненти забувають завершити дзвінок і в результаті можуть втратити гроші. Саме тому обладнання мобільного оператора перериває з'єднання на 4000-й та 7200-й секунді розмови. Тому в мережі автоматично перериваються розмови, що тривають понад 66 хвилин.

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