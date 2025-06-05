Як швидко перевірити рахунок і залишок хвилин у Vodafone, lifecell та Київстар

Як перевірити рахунок і залишок послуг у Vodafone, lifecell і Київстар: коди для різних послуг

Щоб не залишитися без зв'язку в критичний момент, важливо контролювати рахунок та залишки інтернету, хвилин і СМС. "Телеграф" зібрав коротку нагадувалку — як це зробити у трьох найбільших операторів України. Зазначимо — можна зробити кодами чи через додатки.

Vodafone

Абоненти за передплатою

Наберіть *101# — у відповідь отримаєте інформацію про баланс і тариф. Залишок послуг (хвилини та інтернет) — *101*4#. Перевірка бонусів — *777*1#.

Контрактні абоненти

Рахунок — *110*10#

Тариф — *110*21#

Послуги — *110*20#

Бонуси — *110*14#.

Усе це також можна перевірити в застосунку My Vodafone.

Lifecell

Рахунок і бонуси

Код *111# — для перевірки балансу та бонусних коштів.

Залишок послуг

Наберіть *121# — і отримаєте відповідь про залишок хвилин, інтернету та СМС.

Оператор пропонує також мобільний застосунок Мій lifecell, де зручно керувати всіма послугами.

Київстар

Перевірка рахунку

Універсальний код — *111# (працює і в роумінгу).

Залишки хвилин та інтернету

Щоб перевірити — наберіть *112#.

У додатку Мій Київстар можна подивитись витрати, обрати новий тариф або підключити додаткові послуги. Також доступна функція "Довірена особа", яка дозволяє контролювати рахунок іншого абонента, наприклад — літнього родича.

Раніше "Телеграф" розповідав, що контрактні абоненти одного з операторів ризикують залишитись без зв'язку через блокування номера. Уникнути ситуації можна завдяки поповненню заздалегідь.