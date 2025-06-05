Як швидко перевірити рахунок і залишок хвилин у Vodafone, lifecell та Київстар
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Як перевірити рахунок і залишок послуг у Vodafone, lifecell і Київстар: коди для різних послуг
Щоб не залишитися без зв'язку в критичний момент, важливо контролювати рахунок та залишки інтернету, хвилин і СМС. "Телеграф" зібрав коротку нагадувалку — як це зробити у трьох найбільших операторів України. Зазначимо — можна зробити кодами чи через додатки.
Vodafone
Абоненти за передплатою
Наберіть *101# — у відповідь отримаєте інформацію про баланс і тариф. Залишок послуг (хвилини та інтернет) — *101*4#. Перевірка бонусів — *777*1#.
Контрактні абоненти
- Рахунок — *110*10#
- Тариф — *110*21#
- Послуги — *110*20#
- Бонуси — *110*14#.
Усе це також можна перевірити в застосунку My Vodafone.
Lifecell
Рахунок і бонуси
Код *111# — для перевірки балансу та бонусних коштів.
Залишок послуг
Наберіть *121# — і отримаєте відповідь про залишок хвилин, інтернету та СМС.
Оператор пропонує також мобільний застосунок Мій lifecell, де зручно керувати всіма послугами.
Київстар
Перевірка рахунку
Універсальний код — *111# (працює і в роумінгу).
Залишки хвилин та інтернету
Щоб перевірити — наберіть *112#.
У додатку Мій Київстар можна подивитись витрати, обрати новий тариф або підключити додаткові послуги. Також доступна функція "Довірена особа", яка дозволяє контролювати рахунок іншого абонента, наприклад — літнього родича.
Раніше "Телеграф" розповідав, що контрактні абоненти одного з операторів ризикують залишитись без зв'язку через блокування номера. Уникнути ситуації можна завдяки поповненню заздалегідь.