Мобильный оператор может подать в суд, если вы сделаете это: о чем надо помнить украинцам

О чем не стоит забывать, если пользуетесь Vodafone

Многие украинские операторы мобильной связи предлагают клиентам оформить "долгосрочные отношения" и перейти на контрактное обслуживание. В этом случае тарифы на пользование услугами будут более выгодными и предсказуемыми, однако если не прочитать положения договора внимательно, то дело может закончиться судом.

Как объяснили "Телеграфу" в технической поддержке Vodafone, судебное разбирательство может начаться, если забыть о ежемесячной оплате. При этом долги могут начислить даже если абонент номером не пользуется.

В Vodafone объясняют, что оплату за использование контрактного номера необходимо оплачивать ежемесячно и это прописано в договоре на использование. Если человеку необходимо приостановить пользование номером, то он может быть временно "поставлен на паузу".

Если же клиент отказывается платить за предоставленные услуги или же просто за это забыл, то это будет поводом для оператора обратиться к суду и вернуть деньги через исполнительные службы.

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