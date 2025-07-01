Переробили кричалку під Путіна у 2014 році

Уже весь світ знає відому кричалку "Путін — ху*ло", в якій співають про очільника Росії Володимира Путіна. Однак спочатку вона була присвячена експрезиденту ФФУ Григорію Суркісу.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів Сергій Величко (Чилі), автор кричалки. Бойовий командир спецпідрозділу "KRAKEN", який встиг дати бій окупантам у Харкові, Балаклії, Куп'янську, Часовому Яру, Бахмуті, Соледарі тощо.

"Це був хіт, присвячений президенту київського "Динамо". У нас з ними були конфлікти. Кричалку просто переробили. Фанати між собою всі об'єдналися, тому переформатували цю кричалку на головного ворога. І ось вона вистрелила", — каже "Чилі".

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За його словами, спочатку — це була просто забавка, яка націлювалась на головного ворога. Але зараз майже кожен знає слова кричалки і вона набула зовсім іншого сенсу.

Зауважимо, що уперше цю кричалку виконали вболівальники футбольного клубу "Металіст" у Харкові 30 березня 2014 року на спільному марші з фанами "Шахтаря". Але після російської окупації українських територій у 2014 році слова кричалки змінились. Зараз же вона стала не просто символом та мемом, а навіть і в якомусь сенсі гімном проти Путіна та його влади.

Що відомо про Сергія Величка

Це український військовий, доброволець та ветеран полку "Азов", у складі якого з 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі. Бойовий командир спецпідрозділу "KRAKEN". Капітан ГУР.

Він був одним із лідерів харківських фанатів, які захистили Євромайдан від проросійських тітушок у 2014 році. Автор всесвітньо відомої кричалки "Путін — ху*ло".

Сергій Величко

Воював у 2014-2015 роках у складі полку "Азов". Після повернення з фронту вів активну громадську діяльність у місті Харкові. У березні 2018 року став одним із засновників Харківської регіональної організації "Національного корпусу".

5 серпня 2021 року разом з іншими членами "Нацкорпусу" Величко потрапив до СІЗО за підозрою у вимаганнях, протидії законній господарській діяльності, створенні та участі у злочинній організації. Але у 2022 році справу закрили, підозрюваних повністю виправдали. З початку повномасштабного вторгнення "Чилі" пішов воювати. Тоді він і створив спецпідрозділ "Кракен".

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