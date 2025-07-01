Переделали кричалку под Путина в 2014 году

Уже весь мир знает известную кричалку "Путин — ху*ло", в которой поют о главе России Владимире Путине. Однако сначала она была посвящена экспрезиденту ФФУ Григорию Суркису.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Сергей Величко (Чили), автор кричалки. Боевой командир спецподразделения "KRAKEN", которое успело дать бой оккупантам в Харькове, Балаклее, Купянске, Часовом Яру, Бахмуте, Соледаре и т.д.

"Это был хит, посвященный президенту киевского "Динамо". У нас с ними были конфликты. Кричалку просто переделали. Фанаты между собой все объединились, поэтому переформатировали эту кричалку на главного врага. И вот она выстрелила", — говорит Чили.

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По его словам, сначала это была просто забава, которая нацеливалась на главного врага. Но сейчас почти каждый знает слова кричалки и она приобрела совсем другой смысл.

Отметим, что впервые эту кричалку исполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове 30 марта 2014 на совместном марше с фанами "Шахтера". После российской оккупации украинских территорий в 2014 году слова кричалки изменились. Сейчас она стала не просто символом и мемом, а даже и в каком-то смысле гимном против Путина и его власти.

Что известно о Сергее Величко

Это украинский военный, доброволец и ветеран полка "Азов", в составе которого с 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе. Боевой командир спецподразделения "KRAKEN".

Он был одним из лидеров харьковских фанатов, защитивших Евромайдан от пророссийских титушек в 2014 году. Автор всемирно известной кричалки "Путин — ху*ло".

Сергей Величко

Воевал в 2014-2015 годах в составе полка "Азов". После возвращения с фронта вел активную общественную деятельность в Харькове. В марте 2018 стал одним из основателей Харьковской региональной организации "Национального корпуса".

5 августа 2021 вместе с другими членами "Нацкорпуса" Величко попал в СИЗО по подозрению в вымогательствах, противодействии законной хозяйственной деятельности, создании и участии в преступной организации. Но в 2022 году дело было закрыто, подозреваемых полностью оправдали. С начала полномасштабного вторжения "Чили" пошел воевать. Тогда он и создал спецподразделение "Кракен".

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