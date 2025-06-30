Фронт не провалений, у росіян найгірші результати за півтора місяця: військовий про наступ РФ

Найгарячішим напрямком залишається Покровськ

Російська окупаційна армія поступово починає буксувати на фронті, а темпи її просування показали найгірші результати за півтора місяця. Навіть захоплення кількох сіл чи посадок не показник успіху росіян.

Про це розповідає військовий Кирил Сазонов. За його словами, більшість новин про просування росіян і їх наступ просто гучні заголовки, які відрізняються від реальності.

"Головне — фронт не "посипався" і не "провалений". Якщо фронт сиплеться, то противник наступає та його швидкість обмежує лише необхідність прикривати фланги. Такого нема. Ніде. І страшні новини про втрачені залишки маленького села чи вихід із невеликої посадки створюють лише тло. Депресивне тло, але не визначальну суть", — йдеться у повідомленні.

За словами Сазонова, за тиждень росіяни просунулись на Новопавлівському напрямку. Однак загальний результат – 94 квадратні кілометри за тиждень.

"Це за весь час активного наступу останніх півтора місяця – найгірший результат. І ми можемо говорити про те, що супротивник почав буксувати", — додає військовий.

Сазонов також детально розповідає ситуацію на окремих напрямках. Там подекуди йдуть запеклі бої та іноді фіксуються просування противника.

Ситуація на фронті

Сумщина. Росіяни зазнали колосальних втрат на штурмах Юнаківки та спробах повернути Андріївку. Результат — нуль, а втрати величезні. Юнаківку взяти штурмом окупантам не вдалось, наразі вони на її околицях. План з оточенням також не вдався. До слова, наративи про захоплення Сум вже не зустрічаються. Однак наступ на Сумщині ще триває, штурми не припиняються, але й значних змін немає. Наразі ЗСУ відбиває атаки.

Карта боїв на Сумщині

На Куп'янську ситуація гірша, адже там росіяни активно тиснуть на північ від міста. А у ЗСУ, ймовірніше, не вистачає резервів, аби вибити їх звідти.

Куп'янський напрямок карта

Лиманський напрямок . Тут точаться дуже активні бої. Окупанти намагаються обійти оборону української армії. Подекуди їм це вдається, але потім ЗСУ повертають їх назад.

. Тут точаться дуже активні бої. Окупанти намагаються обійти оборону української армії. Подекуди їм це вдається, але потім ЗСУ повертають їх назад. Покровський напрямок – найбільша концентрація окупантів. Тут зосереджено понад 100 тис. росіян. За словами Сазонова, навіть на Торецьку чи Часовому Яру такого немає. Наразі це схоже на Авдіївку, де свого часу росіяни сконцентрували 120-130 тисяч. Однак і тут не видно значних просувань окупантів.

Бої за Покровськ

Підсумовуючи, військовий наголосив, що говорити про завершення літнього наступу ще рано. Адже окупанти мають резерви і вони сконцентровані на ключових напрямках. Наразі відсутність просувань окупантів — заслуга Сил оборони, а не слабкості ворога.

"Говорити про те, що фронт посипався — теж дурниці. Паніка. Просто беремо карти та цифри. За вихідні просування противника зафіксовано тільки в одному місці. Малинівка, Запорізька область. За усі вихідні вони захопили 900 квадратних метрів. Ділянка 90 на 10 метрів. Шматок посадки. У людей городи більше. Тож не розслабляємось і не панікуємо. У нас попереду дуже важкі місяці, які ми маємо пройти", — резюмував Сазонов.

Малинівка, просування росіян

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