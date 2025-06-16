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Такий собі "воєнний Трамп". Як оцінюють призначення "Мадяра" на роль командувача СБС

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
"Мадяра" називають "воєнним Трампом" Новина оновлена 16 червня 2025, 12:10
"Мадяра" називають "воєнним Трампом". Фото Колаж, "Телеграф"

"Мадяр" – не класичний військовий

Призначення майора Роберта "Мадяра" Бровді на посаду командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) і досі у багатьох викликає питання. Адже його військовий досвід значно менше за попередника полковника Вадима Сухаревського.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна. Зазначається, що "Мадяр" — одне з облич "Лінію дронів", але до повномасштабного вторгнення він був далеким від військової справи.

На думку колишнього заступника начальника Генштабу Ігоря Романенка, "Мадяр" – не класичний військовий. Він до початку великої війни займався агробізнесом, а свій військовий шлях почав з Оболонського ТрО. Тому його порівнюють з президентом США Дональдом Трампом, який свого часу був успішним бізнесменом, а потім почав політичну кар'єру.

"Сухаревський – військовий, він сформував у дуже важких умовах новий рід військ. Тепер його призначили нібито на генеральську посаду, але насправді це пониження – один із заступників на оперативному командуванні після керівництва окремим родом військ. А "Мадяр" – такий собі "воєнний Трамп", виходець з бізнесу, хоча здібний з точки зору організації процесів", – вважає Романенко.

Окрім того, РБК пише, що декілька співрозмовників також вважають, що "Мадяр" має помітно менший військовий досвід. Однак люди бачать, як він вміє вибудовувати комунікацію і має хороші організаторські здібності.

"Можливо, Сухаревському не вдалось проявити себе як лідер. Чи впорається на його місці Бровді – це питання. Однак він у минулому досить успішний бізнесмен. Після цього йому вдалось самотужки пройти стрімкий кар'єрний ліфт у армії, ставши командиром бригади. Його нова посада – це і про менеджмент. Думаю, його управлінські здібності точно будуть сприяти йому на його посаді", – сказав один зі співрозмовників.

Для довідки

Бровді Роберт, позивний "Мадяр" — український військовослужбовець, майор Збройних Сил України, більш відомий, як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". У 2025 отримав нагороду Герой України. З червня 2025 призначений на посаду командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Вадим Сухаревський, позивний "Борсук" — український військовик, полковник, заступник командувача оперативного командування "Схід". Колишній командувач Сил безпілотних систем ЗСУ (2024—2025), заступник Головнокомандувача ЗСУ (2024), командир 59-ї мотопіхотної бригади (2022—2024), начальник штабу 35-ї бригади морської піхоти (2021—2022), командир 503-го батальйону морської піхоти (2016—2021), до того — військовослужбовець десантних військ. Перший офіцер Збройних сил України, під чиїм командуванням відкрито вогонь на ураження російських бойовиків. У 2022 отримав нагороду Герой України.

Раніше "Телеграф" показував, як до війни виглядав новий командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

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#Дональд Трамп #Роберт Бровді #Мадяр