Раніше стояли на смерть, а зараз... Військовий назвав слабке місце російських окупантів

Військовий з "Кракена" розповів, що змінилося в російській армії за рік

Російська армія втратила найбільш мотивованих солдатів, які готові були битися до останнього. Сьогодні на фронт йдуть люди, які керуються виключно фінансовими мотивами та власним комфортом, а не ідейними переконаннями.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів військовий Костянтин Немічев. Разом із товаришем Сергієм Величком (Чилі), автором кричалки "Путін — ху*ло", він створив "Кракен" — підрозділ, який відзначився у боях за Харків, Балаклію, Куп'янськ, Часів Яр, Бахмут, Соледар тощо.

Раніше стояли до смерті

Командир "Кракена" порівняв поведінку російських солдатів у різні періоди війни. За його словами, у 2023 році окупанти були надзвичайно витривалими навіть у найважчих умовах.

"Пригадую, як у Бахмуті, Соледарі, росіяни в оточенні сиділи місяцями. Пили воду з калюж, їли черв'яків, але вони не здавалися місяцями. Це були досвідчені люди. Хтось "вагнери", хтось просто зеки, але вони були ідейні", — розповів Немічев.

Зовсім інша ситуація склалася під час харківського наступу росіян у травні 2024 року. Полонені російські військові пояснювали свою здачу у полон набагато простіше.

"У тих, які здалися під час харківського наступу, запитуємо: "Чому здалися?". І вони розповідають: "Нам провізію не привозять, як нам сидіти? Ми їсти хочемо. Ось і здалися в полон"", — цитує військовий слова полонених.

Тепер воюють за 30 тисяч доларів

Костянтин Немічев

Сьогодні російська армія залучає на фронт людей зовсім іншого типу. Основною мотивацією для них стають фінансові винагороди, а не патріотичні почуття чи ідеологічні переконання.

"Зараз спілкуємося з полоненими, і вони кажуть: "А що, я працюю на заводі, мені потрібні гроші. Дають 30 тисяч доларів за вхід і зарплату нормальну. Звісно, я піду", — розказав Немічев.

Якщо раніше російські військові були готові на будь-які жертви заради своїх переконань, то тепер їх спонукають виключно матеріальні стимули.

"Але мотивація грошима — це не та ідейна мотивація, яка була раніше", — підсумував військовий. Звісно, це додаткова перевага для Збройних сил України у протистоянні з агресором.

Раніше "Телеграф" також писав, що фронт не провалений, у росіян найгірші результати за півтора місяця. Військовий розповів про наступ РФ.