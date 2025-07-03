Сумщина страждає від авіаударів, але без штурмів: у ДПСУ та Генштабі пояснили ситуацію (карти)

Українські оборонці відбили 13 атак росіян

Росія активізувала авіаудари на Донеччині. Натомість на Сумщині зменшила штурмову активність.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у ефірі "Ми-Україна".

"Просування малих штурмових груп (у Сумській області – ред.) вдається стримувати, і зараз їхня активність значно знизилась", – зазначив Демченко.

Речник Державної прикордонної служби також зазначив, що по Сумщині ворог активно застосовує авіацію: скидає керовані авіаційні бомби, б’є некерованими ракетами. Найбільша активність – в межах Юнаківської та Хотінської громад.

Що кажуть у Генштабі

У Генштабі повідомили, що минулої доби на Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник минулої доби завдав 9 авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб, та здійснив 360 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

Карти бойових дій у Сумській області. Фото - Генштаб

Проаналізувавши дані Генштабу України, починаючи з 24 червня, у Сумській області спостерігається зменшення активності бойових дій. Це підтверджують, як офіційні звіти військового командування, так і карти Deepstate.

На представленій карті видно поточний стан окупованих територій у північно-східних регіонах, включаючи частини Сумської області. Червоними стрілками позначені основні напрямки, де раніше фіксувалась активність противника. Однак, починаючи від 24 червня, на картах дійсно можна побачити відсутність значного просування ворожих військ у регіоні.

Стабілізація ситуації в Сумській області може свідчити про ефективність оборонних заходів українських сил та зміну тактики противника.

Ситуація у Сумській області — що відомо

24 червня у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ. Тим часом президент Росії Володимир Путін стверджував, що нібито не ставив своїм терористам завдання окупувати Суми, але "не виключає" такого сценарію.

26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським захисникам вдалося зупинити росіян у Сумській області.

30 червня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що наміри Росії щодо Сумської області — не реалізуються, оскільки ЗСУ зривають плани ворога.

Раніше "Телеграф" писав, як живуть нескорені Суми на четвертий рік війни.