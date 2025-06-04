"Атакують безперервно": військовий блогер розповів про плани росіян в Сумській області

Чекати катастрофи зараз не варто

На півночі Сумської області зберігається вкрай напружена ситуація, однак лінія фронту утримується, а спроби противника досягти оперативного прориву поки не мають успіху. Ворог безперервно штурмує українські позиції, щодня просуваючись на кілька сотень метрів, проте катастрофи не сталося і найближчим часом її також не буде.

Про це повідомив військовий блогер Кирило Сазонов 3 червня. За його словами, ворог уже двічі протягом тижня посилював свої основні ударні сили мотострілецькими підрозділами, які прибули на підмогу десантним військам 76-ї та 106-ї дивізій та морській піхоті. До морпіхів, зокрема, перекинуто третю бригаду, а десантура воює у повному складі, без резервів. Противник застосовує все наявне озброєння та ресурси, і при цьому не рахується з втратами.

Згідно з оновленнями проєкту Deepstate, російські війська змогли зайти до Андріївки та Водолаги, однак офіційне підтвердження з боку Генштабу наразі відсутнє. Як пояснив Сазонов, підтвердження контролю або його втрати над населеними пунктами вимагає часу, адже в реальності це часто спірне питання, а оновлення інформації відбувається виключно через ОТУ, оперативне командування (ОСУВ) чи Генеральний штаб.

На більшості ділянок лінії зіткнення ворог просувається на сотні метрів, подекуди до півтора кілометра. Максимальне вклинення російських сил на українську територію, за його словами, не перевищує 10 кілометрів.

"Атакують безперервно. Безперервно. Попри втрати. Тому й перекидають підкріплення та своїх у резерві не залишають. (…) Так, до Сум залишається понад 20 км, але Суми від початку були дуже близько від кордону. Щодо посилення обстрілів обласного центру, йому і зараз дістається за повною програмою та цілодобово", – дописав Сазонов.

Метою наступальних дій противника на цьому етапі, за оцінкою блогера, є формування буферної зони на лінії Андріївка – Яблунівка – Локня. При цьому російське командування, ймовірне, прагне розширити цю зону до Юнаківки, однак у разі спроби це може обернутися для них другим "Торецьком" або "Часовим Яром", натякнув Сазонов.

"Хоча паралельна ЛБЗ дорога вже зараз стала великою проблемою – її просто виносять. Резюме: Тут дуже тяжка ситуація, але катастрофи немає. І не буде. І поки ми пов'язали саме тут всю їхню десантуру з морпіхами та свіжими резервами – нашим хлопцям на Покровську, Торецьку та Часовому Яру, буде легше. Вікно можливостей. Простих рішень немає, не потрібно порад з дивану. Ми самі розуміємо, що було б круто перекинути вісім бригад сюди і зайти двома клинами, відрізаючи все угруповання супротивника та створюючи Курський котел, але… де їх взяти?", – зазначив блогер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 3 червня російські війська, ймовірно, взяли під контроль ще один населений пункт — цього разу мова йде про Костянтинівку на півночі Сумської області.