Як живуть нескорені Суми на четвертий рік війни. Місто сильних людей та троянд

Місто є північним форпостом України

Прифронтове місто Суми живе під акомпанемент вибухів та канонади — фронт все ближче наближається до обласного центру. Разом із тим, місто живе повним життям — працюють магазини та громадський транспорт, відкриваються кафе, вулиці Сум милують око трояндами.

"Телеграф" розповідає, як живуть Суми на четвертий рік повномасштабної війни. На жаль, росіяни намагаються просунутися в бік обласного центру.

Фронт все ближче до Сум

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію у Сумській області, проте, видання "Українська правда" із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомило, що Росія вже може обстрілювати зі ствольної артилерії передмістя Сум. Попередньо подібне сталося 22-23 червня, коли під удар потрапило село Піщане.

Місто згуртоване та підтримує ЗСУ

Сум'яни мріють про мир, але вони далекі від думок про капітуляцію. В місті дуже висока підтримка військових, багато волонтерів та високий патріотичний дух. Росія, намагаючись зламати сум'ян, лише робить їх більш згуртованими та впертими в рішучості протистояти ворогу.

Пішохідна вулиця у центрі Сум

Повітряні тривоги стали буденністю Сум

В місті регулярно лунають вибухи — як від ворожих обстрілів прикордонних населених пунктів, так і відлуння від бойових дій. Жителі міста, як би це страшно не звучало — "звикли" до цих звуків війни. Значну частину часу Суми та область перебувають у режимі повітряних тривог. Наприклад, за добу неділі, 30 червня, їх було аж п'ять. Тривати тривоги можуть по три-п'ять годин.

Попри це, вулиці міста прибрані та доглянуті, комунальні служби працюють та дбають про обласний центр. Суми в червні просто потопають у трояндах та інших квітах.

За неділю у Сумах було 5 тривог

Що розповідають жителі міста

Проте людей у Сумах менше не стало, адже попри те, що деякі родини виїхали, в обласний центр переїхали багато людей з прикордоння Сумщини. Люди живуть своє звичайне життя наскільки це можливо в цих жахливих обставинах.

Знаменита сумська Альтанка

Як розповів житель Сум Максим, в місті закриваються деякі магазини — меблеві, магазини одягу високого цінового сегмента. Проте продуктові магазини працюють, асортимент в них такий самий, як і до війни. За словами Максима, з наближенням фронту деякі з жителів задумуються про виїзд в більш безпечні райони України, але ціна житла в Сумах впала, й люди не зможуть купити собі житло в інших регіонах.

Місто доглянуте та потопає у квітах

За його словами, на вулицях стало менше дітей. Відчутна криза в освітній сфері — в школах менше учнів, садочки не можуть набрати групи.

Інший житель обласного центру, Ігор, каже, що містом ширяться чутки, ніби великі мережі розпродають залишки товару, а нового не завозять. Це не стосується продуктових магазинів. За його словами, рівень тривожності жителів на тлі обстрілів та чуток про "наступ" РФ зріс, проте паніки немає.

В такі моменти здається, що війни нема

Ціни на продукти

Ціни на продукти в Сумах приблизно такі ж, як і в інших містах України. Єдине виключення — городина, адже раніше в Сумах продавали багато овочів з власних господарств, вирощених зокрема й в селах, які росіяни практично зруйнували, або вони стали надто небезпечними.

Жителька Сум Олена Петрівна, що днями тимчасово переїхала з онучкою до Кам'янця-Подільського, розповіла про ціни. Фрукти в Сумах дорожчі, овочі, приблизно на тому ж рівні. Деякі позиції продуктів в Сумах, за її словами, навіть дешевші. Люди, каже Олена Петрівна, в Кам'янці привітні, ставляться до них доброзичливо та намагаються допомогти.

Як працює транспорт в Сумах

Сумський тролейбус

Громадський транспорт працює без перебоїв — їздять маршрутки та тролейбуси. Можна відслідковувати транспорт онлайн.

Музеї, майстер-класи, виставки

Попри весь біль, що несе війна, сум'яни не перестають цікавитися мистецтвом та проводити різноманітні заходи. Наприклад, у Сумській міській галереї проводять дитячі заходи — неділю для діток провели благодійний майстерклас з малювання, на 4 липня кіноманів 9–12 років запрошують на благодійний кіносеанс, подивитися веселу короткометражку "Tangled: Ever After" англійською — чудова нагода прокачати мову та поспілкуватися. Також проводяться фото виставки та виставки живопису.

Благодійний майстерклас з малювання пройшов у неділю

В центрі міста працює приватний музей старожитностей "Причал Одіссея". Його засновник сумський фотохудожник, краєзнавець та колекціонер Сергій Гуцан проводить цікаві інтерактивні екскурсії для дітей та дорослих.

Відкриваються нові цікаві заклади

Мешканці Сум, попри постійні обстріли та вибухи, не втрачають оптимізму та продовжують вірити у краще. Лише за останні пів року, як інформує місцеве видання "ЦУКР", в обласному центрі відкрилося понад десяток різноманітних закладів. Серед них є як звичні кафешки, так й такі, що відрізняються від загальної маси. Скажімо, у G.Gallery, що розташувалася у самісінькому центрі міста на вул. Соборній, можна випити кавусю чи з'їсти порцію морозива, споглядаючи картини.

Лише цього сезону на вулиці Кузнечній, 2 з'явився заклад dnk.test.sumy, який працює з четверга по неділю. Активним сум'янам "Дворик на Кузнечній" більш знайомий як осередок місцевих молодіжних громадських організацій. Також на цій локації проводять концерти, різноманітні дискусії, стендапи, благодійні вечори, ярмарки тощо.

На Козацькому валу відкрився мережевий заклад ÉDES, який пропонує традиційну угорську випічку кюртошкалач. А на вулиці Харківській припаркувалася пекарня на колесах, де продається "трдельник" — солодка випічка родом із Чехії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно українці зіткнулися з проблемою купівлі квитків на Суми. З'явились побоювання, що частину потягів скасують чи змінять маршрути у зв'язку з активністю ворога. "Телеграф" скерував відповідний запит до Укрзалізниці та з'ясував усі деталі.