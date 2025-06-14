Мета — не окупація: військовий розповів, чого справді хоче Росія в Україні

Бойові дії не закінчаться незабаром

Росіяни не мають наміру зупинятися у разі окупації чотирьох областей та Криму. Їхнє завдання — повне знищення України.

Про це "Телеграфу" розповів командир 429 полку безпілотних систем ("Ахілес") Юрій Федоренко. За його словами, наразі жодних передумов для завершення бойових дій немає.

"Справжні наміри та цілі РФ, які вони публічно озвучують, — це знищення української державності як явища. Стирання нас з карти світу. Друга складова — це знищення українського народу, як носія культури", — сказав він.

Для реалізації цих цілей Кремль відправлятиме своїх солдатів у нові області, а також тероризуватиме мирне населення, щоб люди продовжували виїжджати за кордон.

При цьому Федоренко додав, що Україна зараз має змогу зупиняти на фронті противника, який має значну перевагу в ресурсах і силах, а також має зовнішню підтримку від країн на кшталт Китаю та КНДР.

"Звертаючись до глядачів, прошу вас, будь ласка, усвідомити, що війна, на жаль, не закінчиться у короткостроковій перспективі", — сказав він.

Нагадаємо, військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв’ю "Телеграфу" назвав дві ознаки підготовки наступу на Київ із Білорусі. Для цього ворогові потрібно буде зосередити сотні тисяч бійців та пригнати десятки ешелонів боєприпасів.