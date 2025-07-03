Сумщина страдает от авиаударов, но без штурмов: в ГПСУ и Генштабе объяснили ситуацию (карты)

Украинские защитники отразили 13 атак россиян

Россия активизировала авиаудары в Донецкой области. Зато на Сумщине уменьшила штурмовую активность.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире "Мы-Украина".

"Продвижение малых штурмовых групп (в Сумской области — ред.) удается сдерживать, и сейчас их активность значительно снизилась", — отметил Демченко.

Представитель Государственной пограничной службы также отметил, что по Сумщине враг активно применяет авиацию: сбрасывает управляемые авиационные бомбы, бьет неуправляемыми ракетами. Наибольшая активность – в пределах Юнаковской и Хотинской общин.

Что говорят в Генштабе

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 9 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 19 управляемых авиационных бомб, и совершил 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 – из реактивных систем залпового огня.

Карты боевых действий Сумской области. Фото — Генштаб

Проанализировав данные Генштаба Украины, начиная с 24 июня в Сумской области наблюдается уменьшение активности боевых действий. Это подтверждают как официальные отчеты военного командования, так и карты Deepstate.

На представленной карте видно текущее состояние оккупированных территорий в северо-восточных регионах, включая части Сумской области. Красными стрелками обозначены главные направления, где ранее фиксировалась активность противника. Однако, начиная с 24 июня, на картах действительно можно увидеть отсутствие значительного продвижения вражеских войск в регионе.

Стабилизация ситуации в Сумской области может свидетельствовать об эффективности оборонных мер украинских сил и изменении тактики противника.

Ситуация в Сумской области — что известно

24 июня в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск.

26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области.

30 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что намерения России относительно Сумской области не реализуются, поскольку ВСУ срывают планы врага.

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