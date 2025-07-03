Ледь не втратив око: Притула відверто розповів про моторошну травму та відмову від інвалідності

Волонтер Сергій Притула поділилися подробицями, як отримав травму ока

Сергій Притула – відомий український телеведучий у минулому і волонтер, і громадський діяч зараз. Він повністю відійшов від телевізійної кар’єри і тепер займається роботою у "Фонді Сергія Притули".

У новому інтерв’ю в ютуб-шоу "Слава+" він поділився, як пережив важку травму в молодості, наслідки якої має і зараз. Більше того, за словами Притули, він міг оформити інвалідність, проте не став робити цього.

Як виявилось, ця історія трапилася в молодості, коли Сергію Притулі було 19 років і він був на заробітках у Лондоні. Тоді молодий радіоведучий поїхав до Великобританії підзаробити, був офіціантом у кафе. Якоїсь миті в будинку, де жив Притула, сталася бійка, в якій постраждав і він. Йому сильно пошкодили око — місяць лежав у шпиталі і чекав на операцію, а потім повернувся додому.

Сергій Притула в інтерв’ю Славі Дьоміну розкрив подробиці травми

"У грудні 2000-го року я повернуся в Україну, і в центрі мікрохірургії очі Юрій Миколайович Кондратенко зробить мені п'ять операцій за один присяд. Чому? Розбита зіниця, розбитий кришталик, порвана зв'язка кришталика, грижа склоподібного тіла, катаракта. Усе, все разом", — згадав Притула.

За його словами, через цю травму він міг оформити собі інвалідність і мама пропонувала йому це зробити. Однак він був молодим хлопцем, і ця ідея йому не сподобалася.

Сергій Притула розповів, чому не став отримувати інвалідність

"Уяви собі, що тобі 19, ти молодий харцизяка. І до тебе підходить мама і каже: "Давай зробимо тобі інвалідність". Угу. Як ти думаєш, яка була моя реакція? Тому ми цього не робили. Ну от у такій системі координат воно якось і прижилося", — розповів Сергій Притула.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сергій Притула зізнався, що пообіцяв дружині перед весіллям. Не виконав навіть через 10 років.