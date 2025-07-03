Не виконав навіть через 10 років: Притула зізнався, що пообіцяв дружині перед весіллям

Цього року подружжя Притул відзначає 10-ту річницю весілля

Колишній шоумен і чинний волонтер Сергій Притула, який запропонував запровадити статус "негромадянина", вперше за довгий час дав інтерв'ю, де розповів про особисте життя. Зокрема, політичний діяч поділився, яку обіцянку він дав дружині після весілля і ще досі не виконав.

Про це волонтер розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Йдеться про те, що на 5-ту річницю їхнього одруження вони із дружиною мали зіграти ще одне весілля.

Річ у тім, що весільну сукню тоді ще його наречена Катерина купувала за кордоном, адже в ті часи, за словами волонтера, і він, і його кохана добре заробляли на "Новому". Коли Сергій на етикетці побачив ціну вбрання, сказав, що хоче відзначити 5-ту річницю шлюбу, зігравши ще одне весілля, чим нібито "відіб'є" вартість сукні.

Весілля Сергія Притули у 2015 році

Дружина Сергія Притули Катерина в день весілля

"Мені в ті часи що Вера Вонг, що Андре Тан. І я, це ж не можна дивитися на сукню до весілля. І я й не дивився. Я просто проходив повз, і побачив на чохлі там цінник вона не віддерла.І я кажу: дивись, Катрусь, ми за одне весілля цю сукню не відіб'єм. Тому пообіцяй мені, що коли буде 5 років нашого весілля, ми з тобою відіграєм ще одне весілля", — з посмішкою поділився Притула.

Однак, гучно відсвяткувати п'яту річницю подружжю так і не вдалося, оскільки вона припала на "ковідні" часи. Тоді пара вирішила перенести святкування ще на п'ять років, тобто зробити ще одне "весілля" через 10 років. Десята річниця шлюбу Сергія Притули та Катерини Сопельник припадає на 2025 рік.

"Десять років зараз, в цьому році. Зрозуміло, що під час війни ніхто не буде займатися подібною дурістікою. Типу там якимось розвагами, весіллями і так далі, але відверто кажучи, я мрію, що колись я одягну смокінг, Катя одягне весільну сукню і ми зробимо ще одну інтеграцію цього прекрасного дійства", — ділиться Сергій Притула.

Фото: скріншот YouTube

До слова, ексшоумен зізнався, що за 10 років шлюбу у нього з дружиною не було жодних криз. За словами Притули, криза, яка мала би припасти на часи початку повномасштабного вторгнення, їх оминула, оскільки в такий темний період вони навпаки "тотально переживали один за одного". А коли вони були разом три роки, їхній доньці Соломії був рік і все було "тендітно і ніжно".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти Сергія Притули. Його старший син Дмитро в цьому році закінчив школу.