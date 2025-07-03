Едва не лишился глаза: Притула откровенно рассказал о жуткой травме и отказе от инвалидности

Волонтер Сергей Притула поделились подробностями, как получил травму глаза

Сергей Притула — известный украинский телеведущий в прошлом и волонтер и общественный деятель сейчас. Он полностью отошел от телевизионной карьеры и теперь занимается работой в "Фонде Сергея Притулы".

В новом интервью в ютуб-шоу "Слава +" он поделился, как пережил тяжелую травму в молодости, последствия которой имеет и сейчас. Более того, по словам Притулы, он мог оформить инвалидность, однако не стал этого делать.

Как оказалось, эта история случилась в молодости, когда Сергею Притуле было 19 лет и он был на заработках в Лондоне. В то время молодой радиоведущий поехал в Великобританию подзаработать, был официантом в кафе. В какой-то момент в доме, где жил Притула, случилась драка, в которой пострадал и он. Ему сильно повредили глаз — месяц лежал в госпитале и ждал операцию, а потом вернулся домой.

Сергей Притула в интервью Славе Демину раскрыл подробности травмы

"В декабре 2000-го года я вернусь в Украину, и в центре микрохирургии глаза Юрий Николаевич Кондратенко сделает мне пять операций за один присед. Почему? Разбитый зрачок, разбит хрусталик, порванная связка хрусталика, грыжа стекловидного тела, катаракта. Все, все вместе", — вспомнил Притула.

По его словам, из-за этой травмы он мог оформить себе инвалидность и мама предлагала ему это сделать. Однако он был молодым парнем и эта идея ему не понравилась.

Сергей Притула рассказал, почему не стал получать инвалидность

"Представь себе, что тебе 19, ты молодой харцизяка. И к тебе подходит мама и говорит: "Давай сделаем тебе инвалидность". Угу. Как ты думаешь, какая была моя реакция? Потому мы этого не делали. Ну вот в такой системе координат оно как-то и прижилось", — рассказал Сергей Притула.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Сергей Притула признался, что пообещал жене перед свадьбой. Не выполнил даже спустя 10 лет.