ДОТ замість зруйнувати змову на ринку харчових закупівель для армії очолив її? Судова схема і знову "яйця по 17"

У сфері харчових закупівель для ЗСУ спалахнув черговий скандал. За інформацією ЗМІ, мільярдні підряди Державний оператор тилу віддає компаніям, що фігурують у гучних провадженнях НАБУ. Ба більше, контракти цим сумнівно відомим фірмам державних закупівель агенція начебто віддає поза перемогою в аукціонах, а через злагоджену "судову схему": коли переможця тендеру позбавляють перемоги та дискваліфікують на підставі рішення однієї й тої самої судді, а "перемогу" віддають ТОВ "Міт Пром".

Екснардеп Борислав Береза в коментарі "Телеграфу" наголосив, що все це може відбувається тільки за умови, коли "підтримується" або на рівні міністерства оборони, або на рівні Офісу президента.

"Ми бачимо, що не реагують на таку інформацію, ми бачимо, що пані Глиняна, наприклад, яка відома "яйцями по 17 гривень", яка відома тим, що скуповувала готелі в Хорватії, яка отримала підозру в корупції, вона й досі є постачальником ДОТу і постачає харчування для Збройних Сил України. Очевидно, що в цьому хтось зацікавлений. А це рівень міністра, це рівень Офісу президента, і тоді хтось із них зацікавлений, щоб все так і залишалось, як зараз.

Зараз ситуація дуже погана, тому що ми бачимо, що ДОТ не виконує головне – це виходить із системи, коли монопольно декілька структур, які перебувають у картельній змові, забезпечують всім необхідним ЗСУ, а корупція стає головним мотиватором для того, щоб виграла та чи інша компанія. ДОТ створювався саме для того, щоб зруйнувати цю систему, та, на жаль, не впорався", — зазначив політик у коментарі "Телеграфу".

Раніше стало відомо про те, що фірма скандальної української бізнесвумен Тетяни Глиняної "Міт Пром" уклала договори із Міноборони про постачання продуктів для військових, вартістю 4 млрд гривень. Та сталося це не через перемогу у тендері.

Як з'ясували журналісти "Дзеркала тижня", задля забезпечення перемог "Міт Прому" на закупівлях працює ціла судова схема.

"Суть схеми полягає в тому, що "Міт Пром" отримує контракти Міноборони на харчування Збройних сил України — через суд. Зокрема, ТОВ оскаржує в судах участь у закупівлях або ж перемогу інших постачальників. І саме такими "судовими" виграшами забезпечує собі отримання мільярдних контрактів. Саме ж рішення суду на користь "Міт Пром" служить приводом для дискваліфікації того чи іншого конкурента з боку ДОТ. І це не припущення, а вже певний сценарій, який підтверджується щонайменше двома випадками за останні пів року", — вказує видання і наводить факти.

Так, згідно з даними порталу публічних закупівель, у листопаді 2024 року переможцем харчових торгів ДОТ стала компанія "Гарна страва", але після судового позову "Міт Пром" її дискваліфікували, і контракт дістався скандальному постачальнику.

У травні 2025 року ситуація повторилась із ТОВ "Охтирка М’ясопродукт". Переможець був усунутий через суд, і "Міт Пром" знову опинився у статусі переможця, хоча формально перемогу у торгах не отримував.

Після публікації розслідування "Дзеркала тижня" ситуація з "судовою схемою" (буквально днями) повторилася втретє поспіль.

Зокрема, спочатку перемогу у тендері ДОТ отримала фірма "Мітформ" та через позов "Міт Прому" до суду її дискваліфікували, а підряд віддали ТОВ "Регіон Продукт". "Міт Пром" знову позвався до ДОТ і нововизначного постачальника. Суд знову задовольнив позов фірми, пов'язаної з Глиняною, (ще й день його подачі). Врешті "Регіон продукт" було дискваліфіковано, а підряд знову отримав "Міт Пром".

Усі рішення за позовами "Міт Пром" і на користь фірми, за дивним збігом обставин, приймає одна й та сама суддя А. Ю. Білоус