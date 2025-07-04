ДОТ вместо разрушения сговора на рынке продуктовых закупок для армии возглавил его? Судебная схема и снова "яйца по 17"

В сфере продуктовых закупок для ВСУ разразился очередной скандал. По информации СМИ, миллиардные подряды Государственный оператор тыла (ДОТ — по-украински) отдает компаниям, фигурирующим в громких производствах НАБУ. Более того, контракты этим сомнительно известным фирмам государственных закупок агентство вроде бы отдает вне победы в аукционах, а через слаженную "судебную схему": когда победителя тендера лишают победы и дисквалифицируют на основании решения одного и того же судьи, а "победу" отдают ООО "Мит Пром".

Экс-нардеп Борислав Береза в комментарии "Телеграфу" отметил,что все это может происходить только при условии, когда "поддерживается" либо на уровне министерства обороны, либо на уровне Офиса президента.

"Мы видим, что не реагируют на такую информацию, мы видим, что госпожа Глиняная, например, которая известна "яйцами по 17 гривен", которая известна тем, что скупала отели в Хорватии, которая получила подозрение в коррупции, она до сих пор является поставщиком ДОТа и поставляет продукты для Вооруженных сил Украины. Очевидно, в этом кто-то заинтересован. А это уровень министра, это уровень Офиса президента, и тогда кто-то из них заинтересован, чтобы все так и оставалось, как сейчас.

Сейчас ситуация очень плохая, потому что мы видим, что ДОТ не выполняет главное – это выходит из системы, когда монопольно несколько структур, находящихся в картельном сговоре, обеспечивают всем необходимым ВСУ, а коррупция становится главным мотиватором для того, чтобы выиграла та или иная компания. ДОТ создавался именно для того, чтобы разрушить эту систему, но, к сожалению, не справился", — отметил политик в комментарии "Телеграфу".

Ранее стало известно о том, что фирма скандальной украинской бизнесвумен Татьяны Глиняной "Мит Пром" заключила договоры с Минобороны о поставках продуктов для военных стоимостью 4 млрд гривен. Но произошло это не из-за победы в тендере.

Как выяснили журналисты "Зеркала недели", для обеспечения побед "Мит Прома" на закупках работает целая судебная схема.

"Суть схемы состоит в том, что "Мит Пром" получает контракты Минобороны на питание Вооруженных сил Украины — через суд. В частности, ООО обжалует в судах участие в закупках или же победу других поставщиков. И именно такими "судебными" выигрышами обеспечивает себе получение миллиардных контрактов. Само же решение суда в пользу "Мит Пром" служит поводом для дисквалификации того или иного конкурента со стороны ДОТ. И это не предположение, а уже определенный сценарий, который подтверждается по меньшей мере двумя случаями за последние полгода", — указывает издание и приводит факты.

Так, согласно данным портала публичных закупок, в ноябре 2024 года победителем продуктовых торгов ДОТ стала компания "Гарна страва", но после судебного иска "Мит Пром" ее дисквалифицировали, и контракт достался скандальному поставщику.

В мае 2025 года ситуация повторилась с ООО "Охтирка М’ясопродукт".

После публикации расследования "Зеркала недели" ситуация с "судебной схемой" (буквально на днях) повторилась в третий раз подряд.

В частности, сначала победу в тендере ДОТ одержала фирма "Митформ" и из-за иска "Мит Прома" в суд ее дисквалифицировали, а подряд отдали ООО "Регион Продукт". "Мит Пром" снова подал иск к ДОТ и новопризнанному поставщику. Суд снова удовлетворил иск фирмы, связанной с Глиняной (еще и в день его подачи). В конце концов "Регион продукт" был дисквалифицирован, а подряд снова получил "Мит Пром".

Все решения по искам "Мит Пром" и в пользу фирмы, по странному стечению обстоятельств, принимает одна и та же судья А. Ю. Билоус.