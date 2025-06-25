"Золотих яєць" було мало? Скандальний постачальник знову збирається годувати ЗСУ

Екснардеп обурюється ситуацією, адже Глиняна знаходиться в розшуку

Фірма скандальної української бізнесвумен Тетяни Глиняної "Міт Пром" уклала договори із Міноборони про постачання продуктів для військових. На причетність до чергових закупівель в армії фігурантки гучного скандалу про "яйця по 17 грн" звернув увагу колишній нардеп Борислав Береза.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що, згідно із сайтом тендерів, ТОВ "Міт Пром" постачатиме товари для військових на Харківщині та Чернігівщині. При цьому Береза підкреслив, що власниця фірми знаходиться у розшуку НАБУ. Однак, за його словами, це не завадило їй далі провадити свій бізнес.

Екснардеп додав, що Тетяна Глиняна займається поставкою продуктів для армії протягом останніх 20 років. Однак широкому загалу її ім'я стало відомо через низку вельми скандальних причин.

"Уславилася вона всім відомими подіями. Перше — коли намагалася продати армії яйця по 17 грн за штуку, друге — придбанням мережі готелів у Хорватії, третє — коли у її бухгалтера в машині виявили 4,7 млн ​​євро готівкою", — пише Борислав Береза.

Про Глиняну було зроблено чимало журналістських розслідувань, включаючи фільм із записом її розмов зі співробітниками, котрі демонструють її, м'яко кажучи, нелюбов до української армії. Та навіть подання у розшук не зупинило бізнесвумен від подальшої участі у тендерах.

Береза нагадав, що нещодавно в Україні призначили нового Генпрокурора — Руслана Кравченка, який пообіцяв боротися з корупцією. За словами колишнього народного обранця, поки що ця боротьба лише "заграє новими кольорами".

Раніше ми розповідали, що взагалі відомо про Кравченка і де він працював до призначення на посаду очільника Офіса генпрокурора.