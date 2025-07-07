НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену дрону-бомберу Vampire

Всього вийшло 75 тисяч одиниць таких монет

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень із серії "Збройні Сили України" — "Українська бавовна. БПЛА Vampire".

Випуск монети приурочений до третьої річниці першого польоту "Вампіра", створеного українською компанією SkyFall для захисту України від російської повномасштабної агресії. Понад мільйон бойових вильотів, виконаних українськими військовими за допомогою цього дрона-бомбера, є переконливим свідченням його надійності та ефективності в умовах реального бою. Ворог, добре знаючи міць "Вампіра", прозвав його "Бабою Ягою" — за характерний звук у небі та руйнівну силу ударів.

Як виглядає монета?

На аверсі монети зображено понівечену вибухами землю з характерними кратерами, оборонні шанці, підбитий та охоплений вогнем ворожий танк. Над полем бою – силует дрона Vampire, що перебуває у польоті. На реверсі зображено гексакоптер Vampire у момент виконання бойового завдання – скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, які символізують швидкість, точність та міць дрона. У верхній частині розміщено напис VAMPIRE.

Автори дизайну – відомі українські художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

Тираж монети — 75 000 шт. (у сувенірному пакуванні).

Характеристики дрона Vampire:

Гексакоптер із шістьма двигунами, здатний нести до 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу. Максимальна висота польоту — 500 метрів, рекомендована дальність — до 15 км. Vampire використовують підрозділи Сил безпеки й оборони України для ураження ворожої техніки, живої сили противника, дистанційного мінування та гуманітарних операцій. Монета є символом пам’яті й вдячності українським інженерам, військовим та кожному, хто щодня захищає Україну.