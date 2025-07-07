НБУ выпустил памятную монету, посвященную дрону-бомберу Vampire

Всего вышло 75 тысяч единиц таких монет

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету номиналом 5 гривен из серии "Вооруженные Силы Украины" — "Українська бавовна. БПЛА Vampire".

Выпуск монеты приурочен к третьей годовщине первого полета "Вампира", созданного украинской компанией SkyFall для защиты Украины от российской полномасштабной агрессии. Более миллиона боевых вылетов, выполненных украинскими военными с помощью этого дрона-бомбера, являются убедительным свидетельством его надежности и эффективности в условиях реального боя. Враг, хорошо зная мощь "Вампира", прозвал его "Бабой Ягой" — за характерный звук в небе и разрушительную силу ударов.

Как выглядит монета?

На аверсе монеты изображена изувеченная взрывами земля с характерными кратерами, подбитый и охваченный огнем вражеский танк. Над полем боя – силуэт находящегося в полете дрона Vampire. На реверсе изображен гексакоптер Vampire в момент выполнения боевого задания – сброс боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, символизирующими скорость, точность и мощь дрона. В верхней части размещена надпись VAMPIRE.

Авторы дизайна – известные украинские художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Тираж монеты – 75 000 шт. (в сувенирной упаковке).

Характеристики дрона Vampire:

Гексакоптер с шестью двигателями способен нести до 15 кг боезаряда или другого груза. Максимальная высота полета – 500 метров, рекомендуемая дальность – до 15 км. Vampire используют подразделения Сил безопасности и обороны Украины для поражения вражеской техники, живой силы противника, дистанционного минирования и гуманитарных операций. Монета является символом памяти и благодарности украинским инженерам, военным и каждому, кто ежедневно защищает Украину.