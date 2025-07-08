Все більше жертв: раптова повінь у Техасі забрала вже понад сотню життів

Повінь сталася вранці 4 липня та виявилася раптовою

В американському штаті Техас продовжують рахувати загиблих внаслідок раптової повені, що сталася вранці 4 липня. Станом на ранок 8 липня відомо про щонайменше 104 жертви, не менше 24 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що серед загиблих опинилося 28 дітей. Найсильніше від повені постраждав округ Керр, де 84 людини загинуло, а 11 зникло безвісти. Інші 20 осіб загинули у кількох сусідніх округах.

Губернатор штату Грег Ебботт заявив, що понад 20 державних установ займаються реагуванням на повінь та її наслідки у штаті. Рятувальники шукають десятки зниклих безвісти людей.

Раптова повінь у Техасі сталася вранці 4 липня, коли через сильні паводки раптово зріс рівень води у ріці Гуадалупе. За годину вода піднялася на дев'ять метрів та накрила округ Керр, який був не готовий до такої ситуації. Внаслідок повені було змито приватний дитячий табір "Містик", у якому перебувало понад 700 дітей. Кілька десятків з них загинуло та пропало безвісти, загинув також директор табору, який займався рятувальними роботами.

Президент США Дональд Трамп 6 липня підписав декларацію про масштабне стихійне лихо для округу Керр. На той момент, за його словами, вдалося врятувати 850 осіб. У штаті розгорнули підрозділи Федерального агентства з керування у критичних ситуаціях (FEMA). У пошуково-рятувальних операціях взяли участь берегова охорона США та військові підрозділи, зокрема морська піхота.

Зауважимо, що 4 липня у США святкували День незалежності. Також в цей день Трамп підписав скандальний закон про податки та витрати. Президент США називав цей документ "Одним великим прекрасним законопроєктом", попри те, що він значно погіршить надання меддопомоги малозахищеним верствам населення, скоротить соціальну підтримку.