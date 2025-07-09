Хвостатый "пациент": дикий зверь разгуливал возле больницы в Ровно (видео)

Лиса облюбовала территорию возле областной больницы в Ровно

В Ровно возле областной больницы появился необычный посетитель — молодая лиса, похоже, решившая воспользоваться медицинскими услугами. Животное настолько освоилось, что спокойно перебегало дорогу прямо перед автомобилями, будто шло на плановую консультацию.

Соответствующее видео распространил местный телеграмм-канал. Рыжий "пациент" выглядел вполне здоровым и бодрым, хотя некоторые комментаторы обеспокоились его поведением.

"Лиса бегает возле областной больницы. Рыжих в нашем городе и области стало больше", — написал автор видео, добавив, что это уже не первый случай появления диких животных в городе.

Реакция жителей была разнообразной: кто-то шутил, кто-то волновался о возможных заболеваниях, а некоторые даже узнали в животном "старую знакомую" с другой улицы. Одна из комментаторов предостерегла, что лиса может привести за собой целое семейство.

Диких животных в наших городах стало заметно больше с тех пор, как запретили охоту. Это произошло с началом войны в феврале 2022 года — тогда ввели военное положение и запретили охотиться по соображениям безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярный блоггер Лебига столкнулся с лисой-воровкой. Пушистую хитрюгу стример встретил прямо на пляже в Одессе.