З безглуздими вусиками: яким був у молодості один із найвпливовіших політиків 90-х Павло Лазаренко (фото)

Лазаренку ще не було 30 років, як він уже очолював колгосп у своєму рідному селі

Павло Лазаренко обіймав посаду прем’єр-міністра України у 90-х роках. За період своєї роботи він створив газову монополію, і цим завдав величезних збитків економіці країни. Але не всі знають, як виглядав у молодості одіозний ексміністр.

Сьогодні Лазаренко живе у США, проте дитинство він провів на Дніпровщині. Раніше в програмі "ТСН. Особливе" показали єдине фото політика-втікача з юності.

На ньому молодий Павло Лазаренко позує серед близьких людей. У 28 років він очолив колгосп у своєму рідному селі Карпівка, а пізніше став головою колгоспу в сусідній Олександрії. У юності Лазаренко був із безглуздими вусиками та худорлявий.

Як з’ясувалося, Лазаренко не підтримував зв’язок із літніми родичами відтоді, як виїхав з України, обікравши державу на сотні мільйонів доларів, а у 2004 році ставши одним із найкорумпованіших державних діячів світу. З 1999 року він жодного разу не дзвонив та не писав своїм батькам.

Батьки Павла Лазаренка у 2012 році

Нагадаємо, що колишній прем’єр-міністр у 1999 році виїхав із країни до США. Там Лазаренко відсидів майже 10 років у в’язниці за відмивання грошей та здирництво. Станом на 2016 рік, чоловік проживає спільно з дружиною Оксаною Циковою та 3 дітьми неподалік Сан-Франциско.

Дружина Лазаренка — Оксана Цикова

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про другу дружину Павла Лазаренка — матір його трьох дітей. Дізнайтесь, хто така Оксана Цикова і чим займається.