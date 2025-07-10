Кучма назвал его своей "главной ошибкой": куда исчез экс-премьер Лазаренко, укравший миллионы долларов

Лазаренко был осужден американской Фемидой за коррупцию

Бывший украинский политик Павел Лазаренко, который женился на однокласснице своего сына, многие годы не появляется в медийном пространстве. До того как сбежать в США и получить срок за отмывание денег, Лазаренко успешно строил политическую карьеру в Украине.

"Телеграф" решил выяснить, куда исчез одиозный политик Павел Лазаренко и что о нем известно. Ровно 29 лет назад парламент Украины утвердил его на должность премьера в период президентства Леонида Кучмы.

Павел Лазаренко — что о нем известно

Украинский политик Павел Лазаренко родился в 1953 году в селе Карповка (Днепропетровская область). В молодости он работал водителем, затем служил в армии, а после получения агрономического образования стал главным агрономом и даже возглавил колхоз имени Калинина в Днепропетровской области. Позже Лазаренко занял пост второго секретаря райкома КПСС и председателя Днепропетровского облсовета.

Павел Лазаренко начал политическую карьеру в 1992 году

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Свою политическую карьеру экс-премьер начал в 1992 году, став представителем президента в Днепропетровской области, а вскоре был избран председателем облсовета и народным депутатом. В правительство Украины Павел Лазаренко вошел в 1995 году.

Павел Лазаренко с 1996 по 1997 год был премьер-министром Украины

Через год его назначили премьер-министром Украины, но спустя 13 месяцев экс-президент Леонид Кучма отправил Лазаренко в отставку, после чего он перешел в оппозицию и в 1998 году провел свою партию "Громада" в Раду.

Леонид Кучма отправил Лазаренко в отставку

Чиновник утверждал, что за период своего премьерства смог стабилизировать экономику страны и значительно снизить инфляцию, а также продвинуть ряд налоговых реформ. Однако на деле он способствовал созданию газовой монополии, которая нанесла серьезный ущерб украинской экономике.

Павел Лазаренко нанес экономике Украины серьезный ущерб

Государство выдало лицензию компании ЕЭУ, которая принадлежала Юлии Тимошенко, что позволило ей и Лазаренко вести получать сверхприбыли за счет завышенных цен на энергоносители для граждан.

В 1999 году Верховная Рада сняла с Лазаренко депутатскую неприкосновенность, позволив Генпрокуратуре начать уголовное преследование. Согласно данным ООН, Павел Лазаренко вывел из бюджета Украины около 200 миллионов долларов США. Эти средства были незаконно переведены в различные зарубежные страны, включая США, Швейцарию, Польшу и другие.

Бывший президент Леонид Кучма в одном из интервью позже признал, что считает Лазаренко своей "главной ошибкой".

"Признаюсь честно: через некоторое время после назначения Лазаренко информация о "подвигах" премьера начала до меня доходить. Не сразу, не напрямую, но начала. И огромной моей ошибкой было то, что поначалу я реагировал на это с недоверием", — отмечал глава государства.

Леонид Кучма назвал Лазаренко своей "главной ошибкой"

Экс-премьеру Лазаренко удалось сбежать из Украины, но за свои коррупционные дела и мошенничество он все же понес наказание. Его задержали в аэропорту Нью-Йорка. В США обвинили Лазаренко в отмывании денег, поскольку часть украденных средств он переводил через американские банки, а еще покупал дорогие имения. Речь шла о сумме в 114 миллион долларов.

Он даже вошел в число десяти самых коррумпированных государственных чиновников мира, согласно рейтингу, составленному в 2008 году Всемирным банком.

Павел Лазаренко сбежал в США, где сидел в тюрьме

Павел Лазаренко стал одним из немногих украинских политиков, который был осужден американской Фемидой за коррупцию. Пять лет он находился под домашним арестом в квартире в Сан-Франциско, а в 2006 году его признали виновным и отправили в тюрьму Federal Correctional Institution и приговорили к 97 месяцам заключения.

Где сейчас Павел Лазаренко

В 2012 году бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко вышел на свободу. Согласно информации New York Times (за 2016 год) вместе с женой и тремя детьми политик жил в своем новом особняке в Калифорнии. Их дом оценивали в 1,8 миллиона долларов.

Павел Лазаренко вышле из американской тюрьмы в 2012 году

В сети писали, что экс-чиновник просил в США политического убежища. Также сообщалось, что после выхода из тюрьмы Лазаренко нигде не работал, он в своих документах указывал отсутствие доходов. Где сейчас бывший премьер и его семья доподлинно неизвестно, поскольку в открытом доступе информации об этом нет.

Павел Лазаренко жил в США с женой и тремя детьми

В 2024 году в СМИ писали, что Министерство юстиции США через суд пытается конфисковать 200 миллионов долларов у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит вилла экс-премьера Лазаренко, из-за которой он "сел". Ее покупали у знаменитости, а потом грабили подростки.