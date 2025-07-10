Були тир, лазня і вертолітний майданчик на території: як виглядав мисливський клуб Януковича і що з ним зробили окупанти

Сюди приїжджали Кравчук і Кучма за часів президенства Януковича

Секретне мисливське угіддя Віктора Януковича у Сухолуччі було символом тієї епохи "розкоші" та цинізму тодішньої верхівки нашої держави. Чергову резиденцію президента було збудовано під Києвом, на території були і вертолітний майданчик, і яхти, і тир і навіть вольєри для полювання на кабанів — все у стилі третього президента нашої країни.

Туди він любив запрошувати й інших представників верхівки влади. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про таємну дачу Віктора Януковича у Сухолуччі.

Що відомо про мисливське угіддя Януковича під Києвом

Сухолуччя — село біля Київського водосховища. У 2012 році територією заволоділо товариство "Кедр", яке пов’язане із Януковичем. У 2007-2011 роках він фактично викрав 17,5 га лісу і збудував там кілька дач — мисливське угіддя "Акація", будинок "Острів", на території якого лазня, тир і яхт-клуб.

Мисливський клуб Януковича

Журналісти "Слідство.інфо" з’ясували, що найчастіше цей будинок відвідували Андрій Клюєв, Леонід Кравчук, Віктор Пінчук, Леонід Кучма, Вадим Новинський та інші. Вони приходили до Януковича у мисливський клуб.

Як виглядав будинок "Акація" зсередини

Територію охороняли понад 40 охоронців. Поруч був вертолітний майданчик, тир, лазня. Приміщення лазні досить велике — там помістилися дві спальні та гардеробні, масажні кімнати, кухня і зала для караоке.

Що трапилося з мисливським клубом Януковича

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, під час наступу російських військ на Київ постраждали будівлі таємної дачі Януковича. Будівлі згоріли, а в будинок потрапив снаряд ворога.

Журналісти "Слідство.інфо" повідомили, що на території резиденції загинули українські військові. На асфальті лежало багато гільз — це саме це свідчить про те, що тут була стрілянина.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає "шацьке Межигір'я". Колись там були розкішні котеджі, а тепер просто пустка.