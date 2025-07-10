Були тир, лазня і вертолітний майданчик на території: як виглядав мисливський клуб Януковича і що з ним зробили окупанти
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Сюди приїжджали Кравчук і Кучма за часів президенства Януковича
Секретне мисливське угіддя Віктора Януковича у Сухолуччі було символом тієї епохи "розкоші" та цинізму тодішньої верхівки нашої держави. Чергову резиденцію президента було збудовано під Києвом, на території були і вертолітний майданчик, і яхти, і тир і навіть вольєри для полювання на кабанів — все у стилі третього президента нашої країни.
Туди він любив запрошувати й інших представників верхівки влади. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про таємну дачу Віктора Януковича у Сухолуччі.
Що відомо про мисливське угіддя Януковича під Києвом
Сухолуччя — село біля Київського водосховища. У 2012 році територією заволоділо товариство "Кедр", яке пов’язане із Януковичем. У 2007-2011 роках він фактично викрав 17,5 га лісу і збудував там кілька дач — мисливське угіддя "Акація", будинок "Острів", на території якого лазня, тир і яхт-клуб.
Журналісти "Слідство.інфо" з’ясували, що найчастіше цей будинок відвідували Андрій Клюєв, Леонід Кравчук, Віктор Пінчук, Леонід Кучма, Вадим Новинський та інші. Вони приходили до Януковича у мисливський клуб.
Територію охороняли понад 40 охоронців. Поруч був вертолітний майданчик, тир, лазня. Приміщення лазні досить велике — там помістилися дві спальні та гардеробні, масажні кімнати, кухня і зала для караоке.
Що трапилося з мисливським клубом Януковича
У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, під час наступу російських військ на Київ постраждали будівлі таємної дачі Януковича. Будівлі згоріли, а в будинок потрапив снаряд ворога.
Журналісти "Слідство.інфо" повідомили, що на території резиденції загинули українські військові. На асфальті лежало багато гільз — це саме це свідчить про те, що тут була стрілянина.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає "шацьке Межигір'я". Колись там були розкішні котеджі, а тепер просто пустка.