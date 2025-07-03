Від елітних будинків не залишилось нічого: як зараз виглядає "Шацьке Межигір'я" Януковича і що там досі охороняють

Тепер це просто пустка, але з охороною

У самому серці волинських лісів, на красивому пляжі озера Світязь, колись височила загадкова закрита база відпочинку, яку місцеві називали "шацьким Межигір’ям". За високими парканами виднілися дахи розкішних будинків, а чутки ходили про причетність до неї Віктора Януковича, який нещодавно нібито засвітився на Канарах. Зараз від цієї "показухи" не залишилося нічого, окрім пункту пропуску, зачинених воріт і таблички "обережно — злий пес!".

Знаходився цей відпочинковий комплекс на урочищі Гряда, на центральному пляжі. "Телеграфу" вдалося побувати на базі, яку приписують Януковичу і дізнатися, як зараз виглядають залишки розкоші "шацького Межигір’я".

Як колись виглядала "резиденція Януковича" і що відомо про неї

Побудували базу досить швидко — приблизно за два роки, будівництво закінчилося у 2013-му. На території було розташовано шість котеджів, які були обладнані за останнім словом техніки — автоматизація та усі потрібні речі для розкішного життя.

У середині будинків були недешеві меблі і техніка, а серед предметів декору — навіть елементи з позолотою. Територія маєтку — понад 5 гектарів. Там знаходилися гостьові котеджі, головний будинок, дитячий майданчик, штучне озеро, лазня. За парканом був будинок для прислуги та вертолітний майданчик. І, звичайно ж, кожен куточок був нашпигований камерами.

Коли Янукович втік із країни після Революції гідності, до маєтку приїхали хлопці в камуфляжі. До речі, вони були там і за кілька днів до того, як президент покинув Україну. Також територію маєтку часто відвідували активісти "Правого сектору" і вигукували "Слава Україні!", "Героям слава!".

Вже восени 2015-го комплекс відпочинку розібрали. Людям, які демонтували будинки, платили по 500 грн на день. Однак за словами працівників, вони не знали, кому належить це майно.

Хто власник "шацького Межигір'я"

Будівництво маєтку пов'язували із візитом Миколи Азарова на озеро Світязь. Тоді він мив руки в озері. Також син Януковича Віктор був присутній на автоперегонах у 2011 році територією Шацького національного парку. У 2014 році Павло Данильчук, активіст із Волині, заявив, що до маєтку причетний Ігор Калєтнік — колишній голова митниці і комуніст, який втік з України до Росії в лютому 2014.

Раніше земля, де розташоване "шацьке Межигір'я", належала Львівському автобусному заводу та Нововолинському заводу ЗБВ. Пізніше вона перейшла у власність київської компанії ТОВ "ГРІН ВІЛЛАС". Директоркою і власницею цієї компанії була Наталія Чайковська, яка також обіймала керівну посаду в інвестгрупі FIM. Її співзасновниця — Оксана Калетник, двоюрідна сестра Ігоря Калєтніка.

Однак місцеві називали відпочинковий комплекс просто — база Януковича. Також є думка серед місцевих, що її неофіційним власником був син президента-втікача Віктор, який у 2015 році загинув на Байкалі.

Як зараз виглядає "шацьке Межигір'я"

Зараз на колишньому "шацькому Межигір'ї" про епоху розкоші не нагадує нічого. Тепер там лише пустка, зачинені ворота, павутиння на них, і наклейка про те, що на території є пес. "Поважаю хазяїв, люблю дітей, стережу двір, ненавиджу злодіїв. Бурбуль", — йдеться у табличці.

Там, де колись стояли розкішні будиночки, де зараз могли б відпочивати ветерани війни та їхні сім'ї, одні кущі, будматеріали і шматки цементу. Проте, на території встановлена телекомунікаційна станція. Навколо неї — скошена трава. Тобто хтось-таки доглядає за територією.

На вході все ще є охоронна будка або "пункт пропуску" до маєтку. Схоже, на вікнах висять ті ж ролети, що й раніше. До речі, вони трохи прочинені. Як розповіла місцева мешканка, тут є охоронець, який працює цілодобово. "Там є цілодобові чергові, хтось їм там платить", — поділилася жителька Шацького району.

Як виглядало шацьке Межигір'я у 2013 році (пункт пропуску)

Як виглядало шацьке Межигір'я у 2013 році (пункт пропуску)

Зараз

На території також стоїть щось схоже на невеличкий мангал. Одна частина колишньої резиденції виглядає доглянутою, а інша — заросла.

Місце, де мив руки Микола Азаров

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була зустріч Зеленського і Януковича. Це був корпоратив, для двох президентів.