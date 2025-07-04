Їй розбили голову у Верховній Раді: як зараз виглядає "фанатка" Януковича Олександра Кужель

Останніми роками Кужель не з’являється у публічному просторі

Олександра Кужель – відома постать в українській політиці. За роки кар’єри вона обіймала різні державні посади та була народним депутатом трьох скликань. Але найбільше запам’яталася гучним інцидентом у Раді — різкою суперечкою, яка переросла у бійку з тодішнім нардепом Андрієм Тетеруком.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зникла експолітик Олександра Кужель, яка сьогодні, 4 липня, святкує 72-річчя. Ми дізналися про неї деякі факти.

Олександра Кужель — що про неї відомо

Народилася Олександра Кужель у 1953 році у Костянтинівці Донецької області. Політичною кар’єрою вона зайнялася на початку 1990-х і обіймала багато державних посад, ставши помітною фігурою в українській політиці.

Кужель входила до різних політичних сил і тричі обиралася народним депутатом України — у другій (1994–1998), сьомій (2012–2014) та восьмій (2014–2019) сесіях Верховної Ради.

Олександра Кужель була депутатом трьох скликань

У 2004–2005 роках Олександра Кужель працювала у команді Сергія Тігіпка, який тоді очолював виборчий штаб Віктора Януковича. У той період вона не підтримувала ідеї Помаранчевої революції, категорично була проти Віктора Ющенка, тому агітувала народ за президента-втікача.

Олександра Кужель та Сергій Тігіпко

Однак, як в одному з інтерв’ю пояснила політик, з Януковичем вони один одного ненавиділи: "Коли він обирався Президентом у 2004-му, я назвала його "мішок з г*вном". І йому це передали. Я свого відношення і не приховувала. Не за Януковича я боролася, а за можливість країни розвиватися, йти вперед".

З Юлією Тимошенко екснардеп також мала "жорстоку боротьбу". Кужель критикувала діяльність колишнього прем’єр-міністра, хоча це не завадило їй здобути посаду голови Держкомітету України з регуляторної політики в уряді. А у 2012 році Олександра навіть стала членом партії "Батьківщина".

Олександра Кужель критикувала Юлію Тимошенко

Після перемоги Віктора Януковича під час президентських виборів Олександра Кужель була готова продовжити роботу в новому уряді. Проте їй відмовили у продовженні терміну служби та звільнили з посади голови Державного комітету з регуляторної політики та підприємництва.

Олександра Кужель була "фанаткою" Януковича

У 2019 році президент Володимир Зеленський достроково розпустив Раду восьмого скликання, куди входила й Олександра Кужель. Невдовзі експолітик зникла із медійного простору.

Бійка з Тетеруком у парламенті

Гучний скандал за участю Олександри Кужель стався у листопаді 2015 року. У стінах Верховної Ради між нею та її колегою від "Народного фронту" Андрієм Тетеруком стався конфлікт, який переріс у бійку. Тоді в залі Ради ухвалювали три законопроекти щодо лібералізації безвізового режиму з Євросоюзом.

Тетерук словесно образив Олександру Кужель, а потім під час бійки вдарив її по голові скляною пляшкою. Колишнього депутата госпіталізували, лікарі діагностували у неї струс мозку.

Олександра Кужель побилась у раді з Андрієм Тетеруком

"Він завдав мені удару дном пляшки й потрапив 2 см від скроні. Спочатку обливав мене водою, а потім узяв пляшку за шийку і дном мене вдарив у чоло" — розповіла Олександра.

Після інциденту Тетерук перепросив, написавши в соціальній мережі, що перебіг подій був "непередбачуваним" і викликаний емоціями, але він розкаюється.

Олександра Кужель

Де зараз Олександра Кужель

Колишній політик Олександра Кужель давно не з’являється у медійному просторі та не дає інтерв’ю. Де вона зараз – невідомо. На своїй сторінці у Facebook вона зрідка публікує фотографії з рідними, але останні її публікації датовані 2023 роком.

Як змінилася Олександра Кужель

Олександра Кужель разом із чоловіком

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