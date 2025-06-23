Центру спецоперацій "А" СБУ — 31 рік: що відомо про легендарний підрозділ

На рахунку ЦСО "А" знищеної ворожої техніки на понад 5,5 мільярда доларів

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України 23 червня відзначає 31-шу річницю з дня створення. Цей підрозділ є одним із найефективніших у Силах оборони — саме його бійці стоять за десятками унікальних спецоперацій як на лінії фронту, так і в глибокому російському тилу.

"ЦСО "А" СБУ – підрозділ, який не просто знищує ворога, а виконує надважливу місію: забезпечує захист нашої держави, її громадян, її майбутнього! Адже сьогодні ми ведемо війну саме за існування України", – зазначив глава СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк у вітанні бійцям підрозділу.

Спецпризначенці ефективно знищують потенціал ворога

Він додав, що спецпризначенці Центру досягли значних результатів у зниженні бойового потенціалу Росії. Кожен шостий танк, вражений Силами оборони України, – це результат СБУ. На рахунку ЦСО "А" їх вже 1 610. За даними пресслужби СБУ, з початку повномасштабної агресії станом на 20 червня 2025 року усі підрозділи СБУ уразили 1 972 російські танки.

Бійці підрозділу ефективні та результативні

Крім того, спецпризначенці СБУ входять до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за обсягами знищеної техніки та живої сили противника за допомогою безпілотників. ЦСО "А" вже "відмінусував" ворожої техніки на понад 5,5 мільярда доларів. Вони знищили танки, бойові машини, системи ППО, РЕБи та інше обладнання ворога (і це – без урахування результатів спецоперації СБУ "Павутина").

Яку техніку ворога уразили бійці ЦСО "А" СБУ (станом на 20 червня 2025 року)

1 610 танків;

2 878 ББМ;

229 РСЗВ;

2 655 артилерійських систем;

329 систем ППО;

367 систем РЕБ/РЕР;

1 937 БпЛА;

4 гелікоптери.

ЦСО "А" проводять результативні операції у глибокому тилу ворога

Василь Малюк наголосив, що ЦСО "А" результативно працюють у глибокому тилу ворога. Саме завдяки їм там вибухають військові склади, бази, аеродроми та підприємства, які працюють на "оборонку".

Готуються нові операції

Оператори дронів ЦСО "А" СБУ брали участь в спецоперації "Павутина"

Одночасно на чотирьох аеродромах на території Росії було вражено 41 бойовий літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. В результаті 34% всієї стратегічної авіації РФ було виведено з ладу, орієнтовна вартість втрат окупантів становить понад 7 мільярдів доларів.

Спецпризначенці пропонують долучитися до них

Воїни ЦСО "А" СБУ нагороджені званнями Герой України

Під час повномасштабної війни 17 воїнів ЦСО "А" СБУ нагороджені званнями Герой України. Ще понад 800 бійців відзначені іншими державними нагородами.

У свій день народження ЦСО "А" продовжує працювати — готуються нові операції, які стануть черговим "сюрпризом" для противника. Підрозділ активно набирає новобранців. Долучитися до нього можуть і цивільні, які після підготовки стануть частиною елітної команди. Подати анкету можна за посиланням bit.ly/43UpYug

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ході спецоперації "Павутина", проведеної на території Росії, використали безпілотники, які спеціально розробили та виготовили інженери Служби безпеки України. Вони створені для роботи у глибокому тилу ворога.