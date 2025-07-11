"Попереджено 22 теракти": в Нацполіції розповіли про хитрощі вербування українців росіянами

Як росіяни вербують українців для виконання завдань та чи дає превентивна робота результати

За перше півріччя 2025 року правоохоронці попередили вже 22 теракти в Україні. Серед виконавців, яких планували використати російські спецслужби, було 17 неповнолітніх.

Про це розповів генерал Андрій Нєбитов в інтерв'ю "Телеграфу" "Поліція за те, щоб люди мали зброю, в тому числі короткоствольну. Але за певних умов, — генерал Андрій Нєбитов". Він пояснив схеми вербування українців та методи, якими користуються окупанти для залучення співробітників.

Диверсії та підпали

Окрім підготовки терактів, росіяни організовують численні диверсійні акції по всій Україні. Зокрема, підпалюють автівки військових та волонтерів, нищать залізничне обладнання.

"Цього року вже відбулось 244 таких підпали, 161 з них розкрито. За їх скоєння затримано більше сотні осіб, серед яких 40 неповнолітніх", — зазначив генерал. Правоохоронці фіксують різноманітні способи залучення людей до антиукраїнської діяльності.

Методи вербування

На запитання, чи є якийсь загальний портрет диверсанта, генерал Нєбитов пояснив, що російські спецслужби використовують кілька основних способів залучення українців до терористичної діяльності. Спочатку вони пропонують великі гроші за виконання простих завдань.

" Це дуже різні люди. Загального портрета немає. По-перше, здебільшого росіяни обіцяють великі гроші за скоєння таких дій. По-друге, залучивши до виконання спершу нескладних завдань, вони надалі можуть шантажувати наших людей передачею інформації про їх діяння в поліцію або СБУ", — пояснив Нєбитов.

Окупанти активно використовують соціальні мережі, зокрема Telegram, для пошуку потенційних виконавців. Вони розподіляють завдання між різними людьми, щоб ускладнити роботу правоохоронців.

"Один купує елементи для вибухівки, інший виготовляє, третій — встановлює. Хтось фотографує важливі об'єкти, збирає інформацію", — описав схему роботи генерал. Люди, які погоджуються співпрацювати з російськими спецслужбами, зазвичай не отримують обіцяних коштів. Для окупантів такі особи є лише розхідним матеріалом.

"Маю наголосити, що люди, яких ми затримали, не отримали від росіян якісь гроші. Їх обманюють. Для росіян такі "агенти" — розхідний матеріал", — підкреслив Нєбитов.

Генерал навів приклад з Рівного, де дівчатам у Telegram запропонували роботу кур'єра. Вони передали пакунок іншій людині, яка сіла в таксі. "Передали його іншій людині, яка сіла в таксі, і пролунав вибух", — розповів правоохоронець.

Превентивна робота дає результати

Поліція та спецслужби ведуть активну превентивну роботу серед населення. До неї долучаються журналісти та батьки неповнолітніх.

"У 2024 році ми отримували лише поодинокі повідомлення щодо спроб вербування на таку небезпечну роботу, за яку неочікувано багато платять. Вже цього року показники суттєво вищі — за 6 місяців поточного року отримали вже понад півсотні таких повідомлень", — підсумував генерал Нєбитов.

Нагадаємо, агент СБУ викрив "кротоферму" ФСБ у Москві і розповів, як росіяни вербували агентів в Україні.