"Справжні агентесси": Малюк розповів про жінок у СБУ, які працюють у тилу

Після успішних операцій жінкам-агентам змінюють зовнішність

Серед агентів Служби безпеки України, які виконують серйозні операції, є також велика кількість жінок. Після успішного виконання завдань їм змінюють документи та прізвища.

Про це Глава СБУ Василь Малюк заявив на зустрічі із журналістами, де був присутній "Телеграф". За його словами, агенти виконують велику кількість завдань у тилу ворога.

"Ми проводимо топові операції. Ви бачили, окрім "Павутини", скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища та конкретні особи. Я дуже високо ціную цих людей, спілкуюся з ними особисто, з усіма. І вважаю, що до кінця моїх днів вони зі мною, хоч би як склалися обставини", — сказав Малюк.

Василь Малюк. Фото: прес-служба СБУ

Він наголосив, що після успішних операцій жінкам-агентам змінюють зовнішність, документи й вони живуть під іншим прізвищем.

"Це справжні агентесси. І президент дуже високо цінує цих талановитих, щиро небайдужих до долі України, сміливих людей", — підсумував Малюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після блискучої спеціальної операції СБУ під назвою "Павутина" Василь Малюк анонсував нові сюрпризи для Росії.