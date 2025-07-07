Величезні лини та щуки. Рибалка показав, де під Києвом можна вдало порибалити

Місце всього за годину від Києва

В Київській області є чимало гарних місць для рибалки, де можна піймати рибу в понад 30 см. Одним з таких є річка Козинка біля однойменного села.

Про це повідомляє паблік "Рибалка Києва". Зазначається, що там є можливість порибалити у будь-який час.

У мережі вже показали фото риби, яку там можна впіймати. На зображенні видно, що піймали рибу до 30 см довжиною та ще дві по 15 см. За словами автора, таки улов він отримав за годину сходу на воду.

Риба, яку піймали у річці Козинка

"Довелося майже по груди заходити у воду, благо я засмагав у плавках. На цей раз пощастило. Було цікаво бачити, як малесенький гачок зачепився за кінчик язика. Рот у лину досить великий, будь-який палець вільно влазить", — каже автор.

Зауважимо, що на річці є ділянки для платної рибалки, вартість дня становить 400 грн, а доби — 700 грн. При цьому у воді водяться білий амур, короп, сом, щука, товстолобик та линь. Також є можливість орендувати альтанку.

Додамо, що в сезон дощів у лісовій смузі біля річки можна ще й назбирати чимало грибів на додачу до спійманої риби. Річка Козинка знаходиться в Обухівському районі Київської області. Права притока Дніпра. Поруч з річкою проходить автомобільна дорога Р01. Відстань від Козинки до Києва понад 40 км, майже година дороги.

Гриби біля річки Козинки

Річка Козинка на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалки поділилися секретною наживкою, яка збільшить улов у рази.