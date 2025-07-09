У Києві рибалка впіймав екзотичну рибу: вона небезпечна і псує водойми (фото)

Сонячний окунь — приклад того, як один "барвистий гість" може завдати значної шкоди біологічному балансу

30 червня рибалка Давид Демчук здійснив улов, який водночас викликає інтерес і тривогу серед експертів. На звичайну поплавкову вудку з опаришем, за 10 метрів від берега, він спіймав сонячного окуня — яскраву, красиву, але надзвичайно небезпечну для українських водойм рибу.

Про це повідомили в місцевому пабліку. Трофей має виразне забарвлення: тіло переливається відтінками зеленого, бірюзового й коричневого, прикрашене синіми смугами та плямами.

Трофей на київському ставку

Рибалка поділився, що впіймав таку рідкісну рибу у спортивно-розважальному комплексі "X-Park", розташованому в парку Муромець у Києві.

Де рибалка зловив сонячного окуня

Що відомо про сонячного окуня

Цей вид не є корінним мешканцем нашої фауни. Сонячний окунь потрапив до України з Північної Америки внаслідок біологічної інтродукції — штучного або випадкового переміщення виду за межі його природного ареалу. Його першу масову появу було зафіксовано в Криму та на сході України, звідки він швидко поширився по ставках, озерах і річках майже всієї країни.

Як виглядає сонячний окунь

Завдяки такому екзотичному вигляду його іноді навіть тримають у домашніх акваріумах. Однак в умовах дикої природи ця риба перетворюється на справжню загрозу для екосистеми.

Попри відносно невеликі розміри, цей хижак активно поїдає ікру, личинок та мальків багатьох цінних видів риб — щуки, судака, йоржа, окуня.

Окрім шкоди, яку завдає природі, сонячний окунь не становить особливого інтересу для рибалок з точки зору гастрономії. Його м'ясо не вирізняється смаковими якостями, тож спійманих риб часто не використовують у їжу, залишаючи для годування котів або утилізації. Більше того, через глибоке заковтування гачка окунь часто отримує смертельні пошкодження, що унеможливлює його випуск назад у водойму.

Ловити таку рибу найпростіше в затишних, зарослих ділянках водойм зі стоячою або слабкою течією. Він добре реагує на тваринні насадки — черв'яків, опаришів, личинок. Найчастіше ловиться навесні та восени, хоча активність може зберігатися протягом усього сезону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Київській області чимало чудових локацій для риболовлі, де трапляється риба розміром понад 30 сантиметрів. Одним із таких перспективних місць є річка Козинка, що протікає поблизу однойменного села.