Там водяться справжні монстри. Рибалки знайшли в Україні диво-ставок (відео)

Деяку рибу можна забирати

На Харківщині є ставок, де можна спіймати рибу в понад 12 кг. Це місце вже прозвали справжнім раєм для рибаків.

Йдеться про ставок Полковницький у селі Олексіївка, Лозівського району. Зазначається, що тут доступна не тільки спортивна рибалка.

"Водойма "Полковницький". Ще один кабанчик з денної роздачі", — йдеться у підписі під відео.

На відео, яке поширюють у мережі видно, що чоловік виловив коропа вагою понад 12 кг. Ба більше, це трофейна риба — короп дзеркальний. У коментарях також зазначено, що на ставках не усю рибу треба відпускати.

"Трофеїв — так, дрібного коропа, плотву і ляща можна забирати", — йдеться у повідомленні.

Враховуючи те, що в цій водоймі водиться чимало величезної риби, рибалка в цьому місці дійсно може принести неабияке задоволення. Ставок Полковницький знаходиться приблизно за 95 км від Харкова. Їхати краще через трасу T‑21‑10 до села Олексіївка, де вже буде видно шлях безпосередньо до водойм.

Ставок Полковницький в селі Олексіївка

Нагадаємо, нещодавно харківський рибалка похизувався неймовірним уловом. Чоловік зміг впіймати щуку вагою 4,4 кілограма — трофейну красуню, яка стала справжньою гордістю риболовлі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кривому Розі масово гине риба. У мережі вже показали, як карасі та щуки спливли догори.