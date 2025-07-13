П’яна "Мамасіта" із "Супермами" влаштувала скандал із поліцією (відео)

В українських телешоу такого не показують

Блогер та учасниця телешоу "Супермама" Анастасія Чуйко ("Мамасіта") потрапила у скандал. Поліцейські зупинили її автомобіль, за кермом якого був її 14-річний хрещеник.

Сама жінка теж перебувала в автомобілі з ознаками сильного алкогольного сп’яніння. Замість того, щоб визнати порушення закону, жінка почала "наїжджати" на поліцейських, запевняючи, що вони були під наркотиками.

Згідно з інформацією "ХК Кам’янське", інцидент стався близько 3:30 під Дніпром. Жінка була в салоні з пляшкою пива та малолітньою дочкою, а неповнолітнього хлопця вона нібито послала за "добавкою".

На неї склали два протоколи: за передачу управління нетверезій особі (ст. 130 КУпАП), за передачу особі без прав (ст. 126 ч.2 КУпАП).

Обережно, на відео є нецензурна лексика!

Пізніше вона записала ролик, у якому повідомила, що зараз "їй треба все пережити", а також пообіцяла пояснити пізніше.

Користувачі мережі одноголосно стали у цьому випадку на бік поліції.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі в одному з місцевих садків під час повітряної тривоги 5-річна дитина отримала рани рук. Проте адміністрація закладу навіть не викликала швидку хлопчику, а батьки повезли його до лікарні таксі.