Труханов нецензурно вилаявся через "російську" Одесу: перепалка потрапила на відео

Дехто з українців порівняв ситуацію з реп-батлом, відзначаючи різницю в стилі розмови

Міський голова Одеси Геннадій Труханов опинився в центрі емоційної суперечки, коли під час спілкування з громадянами до нього підійшов чоловік із питанням щодо пам'ятника Олександру Пушкіну. Відповідь мера була миттєвою та рішучою.

Про це пишуть у соцмережах. "Та байдуже, що сказав Путін. Одеса — це не російське місто, бл***", — відповів посадовець.

Обережно: у відео присутня нецензурна лексика!

Відео цієї словесної дуелі швидко розлетілося соцмережами, викликавши хвилю коментарів та палке обговорення в інтернеті. У коментарях користувачі висловили однозначну підтримку очільнику міста. Один із дописувачів жартома зазначає: "Одеса — це єврейське місто".

Інший коментатор додає: "Гена — не л*х — із ним не жартуйте", — підкреслюючи, що Труханов не з тих, хто дозволяє себе провокувати.

Українці підтримали мера Одеси

Дехто навіть порівняв ситуацію з реп-батлом, відзначаючи різницю в стилі: "Гена видав текст, той — лише 2 слова. Реп-батл. Мабуть, опонент більше двох слів не знає".

Українці підтримали мера Одеси

Багато українців назвали позицію мера "тверезою" і "на часі", а саму ситуацію — прикладом того, як треба реагувати на маніпулятивні запити, що часто маскуються під "питання про культуру".

Один із користувачів підсумував: "За****ли вже з цими пам'ятниками, музикою й на якій мові говорити", — натякаючи на втомленість суспільства від подібних дискусій.

Українці підтримали мера Одеси

Місто, яке пережило багато змін, нині чітко окреслює свою позицію — як частина вільної, незалежної України. А суперечки про Пушкіна й пам'ятники вже не головне.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі на Набережній стався прикрий інцидент із дресирувальником ручної ворони: той пропонує перехожим фото з птахом за гроші. Однак цього разу ситуація загострилася, коли до нього підійшов ветеран війни.