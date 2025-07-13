Пьяная "Мамасита" из "Супермамы" устроила скандал с полицией (видео)

В украинских телешоу такого не показывают

Блогер и участница телешоу "Супермама" Анастасия Чуйко ("Мамасита") попала в скандал. Полицейские остановили ее автомобиль, за рулем которого находился ее 14-летний крестник.

Сама женщина тоже находилась в автомобиле с признаками сильного алкогольного опьянения. Вместо того чтобы признать нарушение закона, женщина начала "наезжать" на полицейских, заверяя, что те якобы были под наркотиками.

Согласно информации "ХК Каменское", инцидент произошел около 3:30 под Днепром. Женщина была в салоне с бутылкой пива и малолетней дочерью, а несовершеннолетнего парня она якобы послала за "добавкой".

На нее составили два протокола: за передачу управления нетрезвому лицу (ст. 130 КУоАП), за передачу лицу без прав (ст. 126 ч.2 КУоАП).

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Позже она записала ролик, в котором сообщила, что сейчас "ей надо все пережить", а также пообещала дать объяснения позже.

Пользователи сети единогласно стали в этом случае на сторону полиции.

Как сообщалось ранее, в Днепре в одном из местных садиков во время воздушной тревоги 5-летний ребенок получил раны рук. Однако, администрация заведения даже не вызвала скорую мальчику, а родители повезли его в больницу на такси.