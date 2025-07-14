На Миколаївщині народився бізончик: в мережі поділилися милим фото

Це перше поповнення у стаді бізонів "Єланецького степу"

У природному заповіднику "Єланецький степ" на Миколаївщині сталася унікальна подія — тут з'явилося поповнення у стаді бізонів. Хоч малюк ще зовсім юний, він вже впевнено освоює навколишній простір і активно досліджує степові простори разом зі своїм стадом.

Як зазначили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, ця подія має особливе значення для української природоохоронної спільноти, адже свідчить про успішність програми з відновлення великих копитних у степових ландшафтах. Народження бізончика підтверджує, що ці величні тварини не лише адаптувалися до суворих умов українського степу, а й почали активно розмножуватися.

Перші кроки у великому світі

Маленькі бізончики народжуються з характерним рудуватим хутром, яке поступово темніє і через пів року стане темно-коричневим. Це природний механізм маскування, який допомагає тваринам краще зливатися з навколишнім середовищем. Малюки бізона дуже швидко встають на ноги і майже відразу починають слідувати за матір'ю — така поведінка є життєво важливою для виживання в дикій природі.

Дитинча бізона

Бізоненята від природи дуже грайливі і жваві, що допомагає їм розвивати фізичні навички, необхідні для виживання у степових умовах. У перші місяці життя малюк отримуватиме захист і турботу від усього стада, що допоможе йому адаптуватися до суворих умов степу.

Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Бізони мають чудовий слух і нюх, але бачать погано, тому малята особливо залежать від захисту стада. Відомо, що бізоненята ростуть швидко і вже за кілька місяців можуть важити кілька сотень кілограмів, адже дорослі бізони можуть досягати ваги понад 900 кілограмів.

Дитинча бізона

Бізони в український степовій екосистемі

Бізонів до Єланецького степу завезли в рамках екологічної програми з відновлення великих копитних у степових ландшафтах. Попри спекотний клімат, відсутність лісів і суворі умови, вони чудово адаптувалися і навіть почали давати потомство.

Дитинча бізона в стаді

У давнину бізони населяли величезні простори прерій і степів Північної Америки та Євразії. Вони були важливим елементом екосистем і культурним символом для корінних народів. Проте внаслідок інтенсивного полювання і освоєння земель європейськими поселенцями популяції бізонів різко скоротилися, і до кінця XIX — початку XX століття вид опинився на межі зникнення.

Сьогодні у світі ведуться активні програми з відновлення бізонів у природі, зокрема в Україні, де їх інтегрують у степові екосистеми. Український досвід у Єланецькому степу показує, що за належного підходу та наукового супроводу можна успішно повернути цих величних тварин у їхнє природне середовище.

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