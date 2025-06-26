"Херсонські кенгуру" опинилися під загрозою вимирання через росіян: що це за тварина

Ареал проживання гризуна знаходиться повністю в зоні бойових дій

Після того, як росіяни знищили Каховську ГЕС, деякі рідкісні тварини опинилися під загрозою зникнення. Однією з таких видів є ємуранчик (кандибка) Фальц-Фейна, якого ще називають "Херсонськими кенгуру".

Через затоплення великих площ, близько 70% їхньої території опинилося під водою. Про це повідомила "Асоціація аграріїв Наддніпрянщини" у Facebook.

"Підрив Каховської ГЕС — справжня екологічна катастрофа: До 70% ареалів унікальних тварин, таких як "херсонські кенгуру", опинилися під водою! Та й на сході країни степи перетворюються на перериті та обгорілі території. Збирати дані в зонах бойових дій вкрай небезпечно, що ускладнює оцінку всіх втрат", — сказано в дописі

Як відомо, кандибки це рід дрібних гризунів, які мешкають на великій території від України до Монголії. Вони полюбляють степові та пустельні біоми, а тому в Україні його можна зустріти лише у певних місцях — серед заростей солянки та полину у Приазов’ї та на Нижньому Дніпрі. Основний ареал проживання знаходиться на Кінбурнській косі. Вважається, що вся популяція проживає на площі 1500 квадратних кілометрів і вся вона знаходиться в зоні бойових дій.

Ємуранчик Фальцфейна ізольований від основної популяції пустельних кандибок, через що його виділили статус окремого підвиду. За даними генетичного аналізу, міграція на Нижній Дніпро відбулася нещодавно в геологічних масштабах — близько 120 тисяч років тому. З 1994 року він внесений до Червоної книги України та перебуває під захистом.

Ємуранчик Фальцфейна

Візуально він нагадує мишку з довгими задніми лапками, на яких може як бігати, так і стрибати. Довжина тіла гризуна не перевищує 13 сантиметрів, хоча хвіст іноді буває довше тіла — до 16 см. Важать вони близько 70-90 грам.

Тварина може вимерти через дії росіян

Це нічна травоїдна тварина. Вдень вони зазвичай відпочивають у комплексних норах, які можуть іноді досягати глибини 2,5 метра.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у природному парку Волині помітили рідкісних тварин із Червоної книги. Нещодавня планова інвентаризація фауни, проведена вченими в парку, відкрила справжній живий калейдоскоп рідкісних видів, що охороняються.