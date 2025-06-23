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Найбільшу з хвостатих земноводних виявили на Прикарпатті: тварина занесена до Червоної книги (фото)

Автор
Катерина Шполянська
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Плямиста саламандра
Плямиста саламандра. Фото Колаж "Телеграфу"

Це відкриття має особливе значення не лише як факт виявлення рідкісного виду, але й як підтвердження високого рівня екологічної стабільності унікальної карпатської екосистеми

Природа Карпат продовжує дивувати науковців унікальними відкриттями. Нещодавні польові дослідження в Галицькому національному природному парку принесли радісну новину для екологів та природоохоронців.

У межах урочища Глинний ліс вдалося виявити дві особини рідкісної плямистої саламандри, занесеної до Червоної книги України.Про це розповіли в Державному агенстві лісових ресурсів України.

Дослідження в урочищі Глинний ліс

Польові роботи проводяться в межах урочища Глинний ліс — особливого природного куточка, який є єдиним місцем проживання плямистої саламандри в межах парку. Під час обстеження було виявлено дві особини цього рідкісного амфібійного виду.

Плямиста саламандра (Salamandra salamandra) — це один із найбільших хвостатих земноводних України, довжина дорослих особин сягає 15–25 см. Її тіло має чорне забарвлення з яскравими жовтими плямами неправильної форми, які виконують маскувальну та застережливу функції. Малюнок плям варіюється у різних особин, іноді вони можуть бути відсутніми.

Цей вид мешкає переважно у вологих гірських і передгірських лісах Карпат, зокрема у букових і смерекових лісах, а також на узліссях і полонинах. Саламандра уникає сухих і відкритих місць, віддаючи перевагу ділянкам з товстим шаром лісової підстилки та моху. Вона активна переважно в присмерку і вночі, але за високої вологості може виходити на пошуки їжі і вдень. Зимують саламандри під корінням дерев, у трухлявих пеньках або під купами листя, іноді збираючись у великі групи.

Чим особливі саламандри

Анатомічно саламандра має масивну голову і тулуб, хвіст круглий у поперечному перерізі, сегментований 10-12 реберними борознами. На передніх кінцівках по 4, на задніх — по 5 пальців, плавальні перетинки відсутні. Позаду очей розташовані великі отруйні залози — паротиди, які виділяють токсичний секрет, що діє на нервову систему потенційних хижаків. Отрута саламандри містить нейротоксини, які можуть викликати судоми, розлади дихання і параліч, але для людини вона небезпечна лише при потраплянні в кров через пошкодження шкіри. При контакті з саламандрою на руках можна відчути специфічний запах, схожий на часник.

Плямиста саламандра є важливим індикатором екологічного стану лісових екосистем, оскільки її присутність свідчить про чистоту і стабільність природного середовища. З огляду на її рідкісність і чутливість до змін довкілля, цей вид занесений до Червоної книги України і потребує охорони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у природному парку Волині помітили рідкісних тварин з Червоної книги. Нещодавня планова інвентаризація фауни, проведена науковцями парку, відкрила справжній живий калейдоскоп рідкісних і охоронюваних видів.

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#Україна #Червона книга #Саламандра #Тварини