На відео потрапив червонокнижний малюк: науковці українского заповідника поділилися дорогоцінними кадрами

Унікальні кадри лосеняти з фотопасток Заповідника Древлянський

У розпал літа науковці продовжують захопливе спостереження за дикою природою Полісся за допомогою фото пасток. Особливу увагу цього сезону привернуло маленьке лосеня, яке вперше знайомиться з навколишнім світом, демонструючи дивовижні риси свого дорослішання.

Науково-дослідний відділ Природного Заповідника Древлянський поділився наймилішим відео лосеняти. А "Телеграф" вирішив розповісти про цих тварин детальніше.

Що варто знати про лосенят

При народженні лосенята важать приблизно від 10 до 15 кг, і вже через кілька днів вони здатні впевнено бігати поруч із матір’ю.

Протягом перших тижнів малюк не віддаляється від мами, яка пильно охороняє його від потенційних загроз, що значно підвищує його шанси вижити.

Лосенята швидко набирають вагу і до настання осені їх розмір майже подвоюється.

Навіть у ранньому віці у лосенят добре розвинені нюх і слух, що допомагає їм уникати небезпек у дикій природі.

Малюк залишається поруч із матір’ю близько 10-12 місяців, поки не стане досить самостійним.

Лосі опинилися у Червоній книзі України

Лось звичайний (Alces alces) — один із найбільших ссавців українських лісів, який сьогодні перебуває під реальною загрозою зникнення. Саме тому лосі були внесені до Червоної книги України зі статусом "вразливий вид". Від 2017 року полювання на лося в Україні офіційно заборонене строком на 25 років. Державна екологічна інспекція здійснює контроль за дотриманням цієї заборони.

Але завдяки фото-пасткам ми маємо унікальну можливість заглянути у повсякденне життя тварин, що населяють наші ліси. Лосенята — це справжнє природне диво, яке нагадує про важливість збереження біорізноманіття та підтримки екологічної рівноваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лосі можуть зникнути в Україні попри червонокнижний статус. Сам факт перебування в Червоній книзі не гарантує порятунку популяції.