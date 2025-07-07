Пляжний сезон для всіх: орнітолог показав, як водні процедури рятують пернатих від перегріву (фото)

Виявляється, що "темнопірі" птахи першими відкривають "пляжний сезон", а купання для них — не розвага, а життєва необхідність

Влітку, коли температура повітря стрімко зростає і сонце стає нестерпно гарячим, птахи, як і інші живі істоти, шукають способи знизити теплове навантаження на організм. Орнітологи, спостерігаючи за поведінкою птахів у спеку, зазначають, що кількість активних птахів у відкритих сонячних місцях значно зменшується. Вони ховаються в тіні дерев, зменшують рухливість і концентруються біля джерел води.

Як розповів Сергій Курочкін, водні процедури — одна з основних стратегій птахів для боротьби зі спекою. Навіть у холодну пору року птахи охоче купаються, а влітку ця потреба зростає в рази. Купання допомагає зволожити шкірний покрив і пір'я, що зміцнює їх і запобігає пересиханню та ламкості. Крім того, вода сприяє охолодженню тіла, знижуючи ризик теплового удару — серйозної загрози для птахів у спекотні дні.

Птахи приймають оходжувальні ванни. Фото: Сергій Курочкін

Птахи приймають оходжувальні ванни. Фото: Сергій Курочкін

Птахи з темним оперенням, як-от чорноголові плиски, горобці та шпаки, першими починають "пляжний сезон", активно купаючись у воді. Це пов’язано з тим, що темне пір'я сильніше нагрівається на сонці, тому водні процедури допомагають їм швидше охолодитися.

Птахи приймають оходжувальні ванни. Фото: Сергій Курочкін

Окрім купання, птахи використовують інші способи терморегуляції. Вони віддають тепло через тепловипромінювання, теплопровідність (контакт з прохолодними поверхнями, наприклад, землею чи піском) та конвекцію. Якщо цих способів недостатньо, птахи вдаються до випаровування, наприклад, відкриваючи дзьоб і частіше дихаючи, щоб охолодитися.

Птахи приймають оходжувальні ванни. Фото: Сергій Курочкін

У спекотні години птахи зазвичай сидять тихо в тіні, зменшуючи активність, щоб зберегти енергію і не перегрітися. Вони також частіше дихають, що допомагає їм охолоджуватися.

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